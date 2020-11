Calabria, Gino Strada: “Accordo tra Emergency e Protezione Civile per rispondere all’emergenza sanitaria”

In attesa di trovare un nome per il ruolo di commissario alla Sanità della Calabria, corsa che vede Gino Strada in pole position, il fondatore di Emergency su Facebook ha annunciato che è stato siglato un accordo tra la sua associazione e la Protezione civile per l’emergenza sanitaria all’interno della Regione. “Oggi pomeriggio – ha scritto ieri Strada su Facebook – abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria”.

“Inizieremo domani mattina (oggi, ndr) a lavorare – ha aggiunto – a un progetto da far partire al più presto. Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”. Soddisfazione espressa anche dalla Protezione civile: “Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto – si legge in un comunicato – si è ritenuto che l’associazione Emergency possa contribuire a rispondere ad urgenti esigenze di assistenza socio-sanitaria alla popolazione, come la gestione di strutture ospedaliere da campo o il supporto all’interno dei Covid hotel, nonché nei punti di triage delle strutture ospedaliere. Già a partire dalla giornata di mercoledì l’associazione sarà attiva sul territorio”.

Nel frattempo, il Governo non ha ancora sciolto le riserve sul nome del nuovo commissario alla Sanità calabrese dopo le rinunce di Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio. Gino Strada continua a essere il nome gettonato, come confermato dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza: “Con Gino Strada ci sono state nelle ultime ore delle interlocuzioni importanti – ha dichiarato a Cartabianca, su Rai 3 – e io credo che il suo contributo sarà sicuramente importante per questa sfida in Calabria. Nelle prossime ore valuteremo con lui e con la sua squadra quali saranno le modalità più opportune per svolgere questo impegno”.

