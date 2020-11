Calabria, due operai morti folgorati in un cantiere per la ristrutturazione del municipio

Calabria, due operai morti folgorati in cantiere per ristrutturazione municipio

Tragedia sul lavoro in Calabria: due operai sono morti folgorati mentre stavano lavorando su un ponteggio in un cantiere per la riparazione di alcune grondaie del palazzo del municipio di Filogaso, a Vibo Valentia. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è dovuto a un cavo elettrico con cui i due operai sarebbero entrati inavvertitamente a contatto. Si sta cercando adesso di capire se il cavo in questione si sia tranciato e abbia toccato il ponteggio, uccidendo i due. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e due eliambulanze: ogni tentativo di salvare i due lavoratori, tuttavia, è risultato vano.

I due operai si chiamavano Vito Iellamo e Gabriel Daniel Pan e avevano entrambi 40 anni. Tutta la zona è stata immediatamente transennata per tenere a distanza le persone giunte una volta appresa la notizia. Costernati per l’accaduto il sindaco del piccolo centro, Massimo Trimmeliti e il vicesindaco Daniele Rachieli che, entrambi fuori paese per impegni, stanno immediatamente rientrando.

Notizia in aggiornamento

