Burioni: “Guardate quanta gente in giro a Roma”. Raggi manda i vigili, ma la foto è vecchia

Il virologo Roberto Burioni da giorni segnala le violazioni del decreto che impone a tutti gli italiani di restare a casa per contrastare l’epidemia di Coronavirus, ma ieri – all’ennesima segnalazione – è scivolato in una gaffe. “A Roma non hanno ancora capito bene la situazione” scriveva Burioni domenica 15 marzo sul suo account Twitter, postando una fotografia delle sponde del Tevere pieno di gente.

Al tweet ha risposto immediatamente la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha assicurato: “Grazie della segnalazione: inviato sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Controlli intensificati ma serve collaborazione di tutti: stiamo a casa per evitare contagio. Usciamo solo se realmente necessario”.

La foto, tuttavia, era molto datata, come si evince dai vestiti e dalla qualità dell’immagine. Il dettaglio non è sfuggito agli utenti, che hanno iniziato a fare ironia. “Denunciate Burioni. Queste forme di sciacallaggio vanno punite”, scrive un utente. “Era in fame di like”, commenta un altro.

Burioni ha pubblicato anche una foto del lungomare di Catania affermando la stessa cosa, ma un utente ha pubblicato un’altra foto dove la pista ciclabile è cordonata, a differenza di quanto si vede nella foto pubblicata dal medico.

A quel punto il virologo cancella i tweet e ne pubblica un altro: “Ho rimosso le foto, ma vi prego state tutti a casa. Altrimenti non ne usciamo. Grazie”.

