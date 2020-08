Briatore risponde all’assessore Pd: “Io col Covid giustizia divina? Ti vengo a cercare”

Flavio Briatore torna a parlare sui social e va subito all’attacco dell’assessore bolognese del Pd che, commentando la notizia dell’imprenditore positivo al da Covid-19, aveva parlato di “giustizia divina”. “Giustizia divina ma se non funziona ti vengo a cercare, la mia funziona ti metto in quarantena”, ha scritto Briatore su Instagram commentando un post dell’amica Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia.

L’assessore in questione, Claudio Mazzanti – delega alle Politiche per la mobilità al Comune di Bologna ed ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale – aveva scritto sui social: “Briatore si è preso il Coronavirus? Al mondo c’è giustizia divina, così farà meno lo sbruffone”. Il post ha subito fatto il giro del web, tanto che l’opposizione bolognese ora chiede le dimissioni di Mazzanti.

La frase shock dell’assessore è stata condivisa su Instagram da Santanché, che ha a sua volta commentato: “Oggi i tifosi della ‘giustizia divina’ esulteranno… vergognoso odio sociale anti-italiano”. E tra i commenti al post della senatrice è spuntato proprio quello del diretto interessato, Flavio Briatore.

