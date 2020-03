Coronavirus, borseggiatore si finge malato per evitare l’arresto

Si finge malato di Coronavirus per evitare l’arresto: la bizzarra vicenda è avvenuta lo scorso 4 marzo a Roma e ha visto protagonista un borseggiatore. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 33enne di origine romena, è stato fermato dagli agenti della Stazione di viale Libia, nel quartiere Africano, dopo che, a bordo dell’autobus della linea 63, era stato visto rubare un portafogli a uno dei passeggeri. Ad assistere alla scena, infatti, è stato un pendolare, che ha immediatamente avvertito le autorità.

Rintracciato il mezzo nei pressi di via di Villa Chigi, i carabinieri hanno individuato il borseggiatore, il quale, dopo aver strattonato gli agenti, ha provato una fuga, terminata dopo pochi metri. Quando i carabinieri lo hanno fermato, quindi, l’uomo ha detto di avere il Coronavirus. Portato al Policlinico Umberto I per precauzione, i test sul 33enne hanno dato esito negativo. Dimesso, l’uomo è stato successivamente portato in caserma dove è in stato di fermo con l’accusa di furto aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale.

