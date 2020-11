Nuovo Dpcm novembre 2020, torna l’autocertificazione: ecco quando serve

Con il nuovo Dpcm descritto ieri sera dal premier Giuseppe Conte e in vigore da domani per tentare di arginare il Coronavirus in Italia torna una vecchia protagonista del primo lockdown: l’autocertificazione per gli spostamenti. In tutta la penisola, infatti, sarà obbligatorio esibirla per giustificare ogni movimento negli orari o nei luoghi in cui normalmente non sarebbe consentito. Ma quando serve l’autocertificazione? Da venerdì 6 novembre 2020 scatta il coprifuoco alle 22, con conseguente divieto di spostamento tranne nei soliti casi di necessità e urgenza, in tutto il territorio italiano. Ed è proprio in questi momenti che chiunque voglia uscire da casa nelle ore di coprifuoco deve avere con sé sempre l’autocertificazione. Ma non solo: vista la suddivisione dell’Italia in tre zone diverse a seconda del rischio contagio, l’autocertificazione va usata – nelle zone rosse – per giustificare ogni spostamento da casa, anche nelle ore diurne. Nelle zone arancioni, invece, si deve usare l’autocertificazione anche per giustificare gli spostamenti da un comune all’altro, altrimenti non consentiti.

Il modulo è già disponibile sul sito del Viminale ed è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stata stabilita la restrizione. All’interno del modello, ogni cittadino ha la possibilità di specificare il motivo della sua uscita. Anche le pattuglie della polizia, deputate a fare i controlli sulle strade nelle ore di coprifuoco, avranno a disposizione alcuni moduli già stampati, che faranno compilare nel caso in cui la persona fermata non avesse una propria autocertificazione. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione verrà denunciato.

Scarica qui il modulo:

modello_autodichiarazione_editabile_novembre_2020

