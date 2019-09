Autobus esce di strada nel pescarese

Un autobus di linea dell’azienda di trasporti abruzzese Tua intorno alle 13,00 di oggi, 17 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente nel pescarese. Le persone rimaste ferite sono almeno 30: l’autobus è uscito di strada mentre stava viaggiando sulla provinciale che porta da Spoltore (in provincia di Pescara) a Caprara. Non ci sono state vittime ma una ragazzina di 17 anni è rimasta incastrata tra le lamiere e i soccorritori stanno lottando per riuscire ad estrarla dalla macchina.

Nove persone sono state trasportate da ambulanze ed elicotteri negli ospedali di Pescara e Chieti, quindici hanno raggiunto i pronto soccorso autonomamente e altre, con patologie minori, sono state visitate sul posto dal 118.

A bordo dell’autobus viaggiavano, secondo le prime informazioni, una cinquantina di persone. Molti di loro erano studenti che stavano tornando a casa dopo la scuola. Il mezzo era in servizio da pochi giorni e la dinamica dell’incidente per il momento resta poco chiara. L’autobus è finito contro un albero, che dopo l’urto ha invaso la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del fuoco e la strada è stata chiusa al traffico.

