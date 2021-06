Ardea, la testimonianza: “L’obiettivo erano i bambini, l’uomo anziano ha provato a difenderli”

“I bambini stavano giocando con le biciclette nei campi, con loro c’erano pure degli amichetti. A un certo punto si è avvicinata una macchina, un uomo è sceso e ha cominciato a sparare verso i bambini. L’uomo che è morto subito si è messo davanti per provare a difenderli ed è stato colpito, poi ha rivolto l’arma verso i bimbi, ha sparato ed è fuggito”. Un residente del Consorzio Colle Romito ad Ardea ha raccontato a Fanpage.it quanto accaduto oggi: un 34enne ha sparato uccidendo un anziano e due bimbi piccoli, fratelli di cinque e dieci anni.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo passava in bici per caso quando ha visto il 34enne puntare la pistola verso i piccoli. Non ci ha pensato due volte e si è messo davanti a loro per proteggerli. Dopo aver colpito l’anziano, l’omicida avrebbe rivolto nuovamente la pistola verso i bimbi, colpendoli. L’assassino con problemi psichici si è poi barricato nella propria abitazione dove si è ucciso. Secondo le prime informazioni, era rientrato da poco a casa dopo aver passato un periodo in un istituto psichiatrico. La famiglia era già stata segnalata dal Consorzio per questioni di molestie e sporcizia, ma nulla avrebbe fatto presagire un episodio di questo tipo.