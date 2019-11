Arcelor Mittal, ricorso dei commissari contro il recesso: rinviata l’udienza

È stata rinviata al 20 dicembre l’udienza al Palazzo di Giustizia di Milano sul ricorso dei commissari dell’ex Ilva di Taranto contro la richiesta di recesso del contratto d’affitto presentata a inizio novembre dalla multinazionale Arcelor Mittal.

Il contenzioso civile fra Arcelor Mittal e l’ex Ilva riguarda il contratto d’affitto che è preliminare alla vendita dello stabilimento siderurgico. E l’udienza della causa civile è stata rinviata perché le due parti stanno cercando un accordo di principio e sostanziale in modo che a Taranto possa riprendere l’operatività ordinaria.

La decisione

Sono state trovate le basi per una trattativa che possa arrivare a un accordo per mantenere la produttività ordinaria degli stabilimenti dell’ex Ilva. Il rinvio è stato deciso dal giudice Claudio Marangoni nel procedimento sul ricorso cautelare d’urgenza presentato dai commissari dell’ex Ilva contro l’addio di Arcelor Mittal nel quale sono presenti come parti la Procura milanese, la Regione Puglia e il Comune di Taranto.

“Ci sono degli impegni assunti secondo quanto previsto”, ha dichiarato l’avvocato Giorgio De Nova, legale dei commissari dell’ex Ilva, ha risposto a chi gli ha chiesto, dopo l’udienza di oggi a Milano, se ArcelorMittal abbia dato garanzie sulla continuità dell’attività produttiva. “C’è un clima positivo – ha aggiunto il legale – quando le udienze sono così corte…Comunque c’è sempre da lavorare”.

“Ci sono le basi per una trattativa che possa arrivare ad un accordo”, hanno affermato l’avvocato Enrico Castellani, altro legale dei commissari dell’ex Ilva, e l’avvocato Ferdinando Emanuele, legale di Arcelor Mittal.

L’azienda: garantita la continuità produttiva

L’amministratore delegato di Arcelor Mittal Lucia Morselli, che oggi era presente oggi in aula a Milano, “ha garantito il normale funzionamento degli impianti e la continuità produttiva”. Lo hanno riferito fonti qualificate del tribunale milanese, che hanno aggiunto che questo impegno è assicurato “in pendenza di questo giudizio fino al prossimo 20 dicembre”.

La vicenda

I legali di Arcelor Mittal hanno depositato all’iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano il 13 novembre l’atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, contratto preliminare all’acquisto, dell’ex Ilva di Taranto.

Il clamoroso annuncio della multinazionale di ritiro dall’accordo per l’acquisizione dello stabilimento siderurgico era arrivato il 4 novembre, con un comunicato che di fatto restituiva l’ex Ilva allo Stato italiano ad appena un anno dall’arrivo a Taranto.

La controffensiva del governo ad Arcelor Mittal non si è fatta attendere. Il 15 novembre è stato depositato a Milano il ricorso d’urgenza dei commissari straordinari per chiedere all’azienda di rispettare gli accordi presi in precedenza, perché secondo loro non sussisterebbero le condizioni per chiedere il recesso dal contratto d’affitto.

Il 22 novembre, con un incontro tra governo e azienda le posizioni si sono avvicinate. L’esecutivo in un comunicato ha fatto sapere che i vertici della multinazionale “si sono resi disponibili ad avviare immediatamente un’interlocuzione volta a definire un percorso condiviso sul futuro delle attività dello stabilimento”.

“L’obiettivo – è stato spiegato – è pervenire alla elaborazione di un nuovo piano industriale che contempli nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e che assicuri il massimo impegno nelle attività di risanamento ambientale”. Nell’incontro “è stata anche valutata la possibilità, in questo nuovo progetto, di un coinvolgimento pubblico in ragione dell’importante ruolo dell’Ilva nell’economia italiana”.

L’udienza del processo per la causa civile sul ricorso promosso dai commissari contro Arcelor Mittal era in programma oggi, mercoledì 27 novembre, alle ore 14,30, al Palazzo di Giustizia di Milano.