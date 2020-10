L’autore tv Antonio Ricci, ideatore del tg satirico “Striscia la Notizia”, è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, in provincia di Savona. Secondo quanto riferiscono alcuni media locali, il ricovero sarebbe stato deciso per ragioni precauzionali. Antonio Ricci avrebbe preso contatti con Matteo Bassetti, responsabile del reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, per valutare un prossimo trasferimento in quella struttura. La famiglia dell’autore tv ha tuttavia spiegato che Ricci resterà ricoverato ad Albenga avendo “piena fiducia nell’equipe medica” del nosocomio.

