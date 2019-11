Allerta meteo, le scuole chiuse domani 18 novembre 2019: l’elenco completo

Dove rimarranno chiuse le scuole nella giornata di domani, 18 novembre 2019? L’allerta meteo che ha colpito gran parte d’Italia in questo fine settimana ha spinto molti comuni a decidere di tenere chiuse le proprie scuole nella giornata di domani, a causa dell’ondata di maltempo.

In particolare le regioni più colpite in queste ore sono il Lazio e la Toscana, ma anche l’Emilia e la Campania. Intanto a Napoli e Venezia domani, fanno sapere i rispettivi sindaci, le scuole saranno regolarmente aperte.

Per quanto riguarda la Campania restano invece chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Caserta e in alcuni comuni della provincia come Aversa, Lusciano, Santa Maria Capua Vetere. In Emilia niente lezioni a Frassinoro e Pievepelago.

Ecco allora l’elenco completo delle città in cui domani le scuole saranno chiuse.

Maltempo, scuole chiuse in Trentino Alto Adige dopo la bufera di neve

Il Trentino Alto Adige è stato travolto da ieri da un’autentica bufera di neve. Una valanga ha raggiunto una zona abitata, e per motivi di sicurezza sono state chiuse 30 strade statali e provinciali. Qui la notizia completa.

Per questo il sindaco Georg Altstätter ha comunicato che domani, lunedì 18 novembre, scuole di ogni ordine e grado e asili resteranno chiusi.

Maltempo, scuole chiuse nel Lazio domani 18 novembre 2019

Per motivi precauzionali domani niente lezioni per gli studenti di Pomezia, per verifiche e lavori di ripristino sulle strutture colpite dal maltempo delle scorse ore. Maltempo previsto anche in nottata, per cui scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani anche ad Anagni e Sgurgola. Stessa decisione anche a Tarquinia e Montalto di Castro.

Allerta meteo, scuole chiuse domani in Toscana

La regione più colpita in queste ore è la Toscana, dove l’Arno ha raggiunto il secondo livello di guardia e nella notte è prevista la piena. A Pisa domani chiuse tutte le scuole e l’università, per favorire il lavoro dei Parà della Folgore e della Protezione civile.

Il sindaco ha firmato l’ordinanza che impone la chiusura di bar, ristoranti e negozi su tutto il territorio comunale a partire dalle 18,30 di domenica 17 fino alle 12 di lunedì 18 e ha invitato i suoi concittadini a restare in casa.

“Abbiamo deciso, in attesa del nuovo bollettino meteo che diramerà la Regione e sulla base delle informazioni in nostro possesso sul rischio idraulico, di agire precauzionalmente seguendo il piano di protezione civile comunale sul rischio Arno”, ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti, che specifica: “Siamo già in contatto con le Università che disporranno le relative chiusure di rispettive sedi. Il prefetto deciderà, per competenza, la chiusura di tutti gli uffici pubblici del centro storico per la giornata di domani”.

Anche ad Empoli scuole chiuse domani a seguito della forte ondata di maltempo. “Non andate a fare turismo sugli argini – ha scritto – non è possibile vedere la gente fare le foto al fiume”, ha scritto su Facebook la sindaca Brenda Barnini.

Scuole, cimiteri e parchi pubblici chiusi a Grosseto e a Manciano, a seguito, spiega il Comune, “dei recenti eventi alluvionali e del diffuso stato emergenziale del territorio”. Chiuse tutte le scuole nei Comuni attraversati dall’Arno, (Montelupo Fiorentino, Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite,Vinci, Fucecchio), mentre negli altri Comuni saranno chiusi solo gli istituti superiori. Lo comunica l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa.

Domani gli istituti scolastici e ludoco-ricreativi di ogni ordine e grado rimarranno chiusi a scopo precauzionale nel comune di Cecina, dove ci sono state varie esondazioni.

A Pontedera un’ordinanza del sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del comune, gli impianti sportivi, i centri gioco educativi, biblioteca comunale, ludoteca, pachi pubblici, cimiteri, centri diurni per disabili e anziani. Scuole chiuse domani anche a Livorno.

