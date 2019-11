Maltempo oggi: Venezia, Roma, Toscana, Alto Adige, le ultime notizie

Quella di oggi, domenica 17 novembre, è una giornata di forte maltempo su tutta l’Italia. La situazione più grave, per il momento, resta quella di Venezia, dove l’acqua alta dovrebbe raggiungere un nuovo picco di 187 centimetri. In Alto Adige una valanga si è abbattuta su una zona abitata. In Toscana preoccupa la piena dell’Arno e di altri fiumi torrenti, mentre nella zona di Roma si segnalano diversi allagamenti e un uomo è rimasto gravemente ferito a causa della caduta di un albero.

Maltempo oggi: l’acqua alta a Venezia

A Venezia continua l’emergenza acqua alta. Per le 13.00 di oggi è atteso un nuovo picco della marea a 160 centimetri (qui le ultime notizie di oggi). Un livello che corrisponderebbe, secondo i tecnici, all’allagamento del 77 per cento della superficie di Venezia. Nel corso della giornata lo scirocco dovrebbe poi calare e la marea tornare sui 45 centimetri entro le 20.30.

Quella di oggi viene definita dal Centro maree veneziano una “marea eccezionale”. Per domani, lunedì 18 novembre, si prevede una giornata più tranquilla, con livelli di acqua non superiori ai 100 centimetri. (“marea sostenuta”). Un nuovo rialzo della marea è atteso per martedì 19, con l’acqua alta a 110 centimetri (“marea molto sostenuta”).

Chiusa l’Autobrennero a Bressanone

A causa del maltempo di oggi la A22, l’autostrada del Brennero, è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. L’entrata di Bressanone in direzione nord e l’entrata di Vipiteno in direzione sud sono chiuse al traffico. “Viste le attuali condizioni stradali consigliamo di evitare viaggi non urgenti”, è l’appello lanciato dalla Centrale viabilità di Bolzano.

Toscana in allarme per la piena dell’Arno

La Toscana è in allarme per la piena del fiume Arno e di diversi altri corsi d’acqua nella regione. Le situazioni più critiche si segnalano nelle province di Firenze, Pisa e Grosseto. A Firenze nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 62,6 millimetri di pioggia e le raffiche di vento hanno toccato stanotte fino 76 chilometri orari: una situazione che ha portato, tra le altre cose, alla chiusura oggi del Giardino di Boboli. Nella notte 23 famiglie sono state evacuate a Zambra, nel territorio di Barberino Tavarnelle, per il rischio alluvione del torrente Elsa. Sotto controllo anche la Pesa. A Pisa sono stati chiusi al traffico i lungarni del centro della città per permettere le operazioni di montaggio delle paratie sulle spallette e la distribuzione dei sacchi di sabbia. In provincia di Grosseto stamattina c’è stata una tromba d’aria nella zona della Polverosa. Sempre nel Grossetano il torrente Sgrilla è in piena ed è già fuori dagli argini. Il fiume Albegna ha superato il secondo livello di guardia e in alcuni punti della campagna ha tracimato senza però raggiungere alcuna abitazione.

Un ferito grave a Roma

Ad Albano Laziale, vicino Roma, un automobilista è rimasto gravemente ferito a causa della caduta di un albero. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 16 novembre. L’uomo era alla guida della sua auto in via dei Cappuccini, quando una pianta si è improvvisamente abbattuta sul mezzo. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nella notte tra sabato e domenica un altro albero è caduto su via Cassia, altezza Corso Francia, a Roma e si sono segnalati diversi allagamenti in tutta la provincia di Roma. Oltre 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco.

Maltempo: valanga su un centro abitato in Alto Adige

Intorno alle 08.50 di oggi una valanga si è abbattuta su una zona abitata in Val Martello, nell’Alto Adige. La slavina ha leggermente danneggiato alcune case e sono in corso verifiche di eventuali dispersi. Secondo le prime informazioni, a venir giù sarebbe stata la cosiddetta valanga ‘Eberhoefer’, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Qui la notizia completa.

Frane e allagamenti in Emilia Romagna

Frane, allagamenti e strade interrotte si segnalano in Emilia Romagna. La Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese e arancione per il resto della regione, sta provocando disagi e danni. Sono monitorati i fiumi e si stanno registrando incrementi dei livelli, dal Secchia, al Ronco, al Reno. In provincia di Bologna i vigili del fuoco hanno fatto oltre 30 interventi dalla tarda serata di ieri per allagamenti di sottopassi e scantinati, alberi pericolanti e caduta rami su case o strade. Movimenti franosi in zona Ravone, nella primissima collina a ridosso di Bologna e a Loiano, sull’Appennino, in via del Pozzo.

