Il giornalista ha reso dichiarazioni spontanee per circa tre ore. Nei prossimi giorni sarà sentito anche il suo accusatore Medugno

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente negli uffici della Procura di Milano per farsi interrogare dai magistrati sull’inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. “Non ho commesso nessuna violenza”, ha dichiarato il giornalista e conduttore tv, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello.

Signorini è arrivato in Procura alle 10 del mattino di oggi, mercoledì 7 gennaio, ed è stato sentito per circa tre ore dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, respingendo tutte le accuse e fornendo la propria versione dei fatti. Nelle sue dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di precisazioni, il giornalista ha anche parlato delle chat con Medugno, rivelate nelle scorse settimane da Fabrizio Corona nel suo programma su Youtube Falsissimo.

L’ipotesi di accusa è che Signorini abbia chiesto favori sessuali a Medugno per farlo partecipare al Grande Fratello Vip, programma di cui il giornalista è stato conduttore per diversi anni. Secondo quanto si apprende, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, sarà sentito dai magistrati nei prossimi giorni.

Nell’ambito della stessa vicenda, lo scorso 23 dicembre era stato ascoltato, sempre su sua richiesta e in qualità di indagato, anche Corona, iscritto nel registro degli indagati per revenge porn sulla base di una querela presentata da Signorini. Proprio il fascicolo sul revenge porn ha portato al sequestro di foto, video e chat, elementi che – secondo la ricostruzione – avrebbero indotto Medugno a presentare la denuncia.

Dopo l’esplosione mediatica del caso, il 29 dicembre Signorini si è autosospeso dagli impegni televisivi con Mediaset, compresa la conduzione del Grande Fratello Vip. Il giornalista resta invece direttore editoriale del settimanale Chi.