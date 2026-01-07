Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Alfonso Signorini va in Procura: “Non ho commesso alcuna violenza”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il giornalista ha reso dichiarazioni spontanee per circa tre ore. Nei prossimi giorni sarà sentito anche il suo accusatore Medugno

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente negli uffici della Procura di Milano per farsi interrogare dai magistrati sull’inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. “Non ho commesso nessuna violenza”, ha dichiarato il giornalista e conduttore tv, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello.

Signorini è arrivato in Procura alle 10 del mattino di oggi, mercoledì 7 gennaio, ed è stato sentito per circa tre ore dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, respingendo tutte le accuse e fornendo la propria versione dei fatti. Nelle sue dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di precisazioni, il giornalista ha anche parlato delle chat con Medugno, rivelate nelle scorse settimane da Fabrizio Corona nel suo programma su Youtube Falsissimo.

L’ipotesi di accusa è che Signorini abbia chiesto favori sessuali a Medugno per farlo partecipare al Grande Fratello Vip, programma di cui il giornalista è stato conduttore per diversi anni. Secondo quanto si apprende, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, sarà sentito dai magistrati nei prossimi giorni.

Nell’ambito della stessa vicenda, lo scorso 23 dicembre era stato ascoltato, sempre su sua richiesta e in qualità di indagato, anche Corona, iscritto nel registro degli indagati per revenge porn sulla base di una querela presentata da Signorini. Proprio il fascicolo sul revenge porn ha portato al sequestro di foto, video e chat, elementi che – secondo la ricostruzione – avrebbero indotto Medugno a presentare la denuncia.
LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona: “Signorini custodisce segreti su Pier Silvio e Marina Berlusconi”

Dopo l’esplosione mediatica del caso, il 29 dicembre Signorini si è autosospeso dagli impegni televisivi con Mediaset, compresa la conduzione del Grande Fratello Vip. Il giornalista resta invece direttore editoriale del settimanale Chi.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile”
Cronaca / RFI (Gruppo FS): operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo
Cronaca / Picchia il figlio di 10 anni con un mestolo di legno, il video diventa virale: fermato un 59enne
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile”
Cronaca / RFI (Gruppo FS): operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo
Cronaca / Picchia il figlio di 10 anni con un mestolo di legno, il video diventa virale: fermato un 59enne
Cronaca / Famiglia nel bosco, tensione tra Nathan e Catherine: "Litigano spesso"
Cronaca / Identificata la ragazza trovata morta a Milano, si era allontanata da casa a novembre
Cronaca / I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano
Cronaca / Fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore
Cronaca / FS Logistix: prima in Europa a certificare la Carbon Footprint per il trasporto merci
Cronaca / Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale e rischia di morire: “L’esofago si è lacerato”
Cronaca / Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole un'altra visita pediatrica per la figlia
Ricerca