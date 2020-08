“Fammi vedere come litighi, ti sparo in testa”: botte e insulti ad Alba Adriatica

Violenta rissa esplosa ad Alba Adriatica, comune in provincia di Teramo, dove un gruppo di ragazzi e un uomo si sono presi a calci e pugni per strada all’alba del 16 agosto. Lo scontro, ripreso da un video diventato virale sui social, è iniziato alle 5,30 di mattina, quando un ragazzo ha iniziato a urlare lungo una strada della città: “Famme vede come litighi, infame, ti sparo in testa”. L’uomo, che portava una maglia ridotta a brandelli, si è avvicinato minaccioso al folto gruppo di giovani, e tutto nel suo atteggiamento lasciava pensare che esistesse un precedente. Il filmato è stato ripreso da un balcone: il gruppo di giovani, dopo le minacce, è andato incontro all’uomo ed è partita la rissa violenta, tra urla, pugni, lanci di sedie, parolacce e insulti.

