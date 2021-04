Abruzzo, vaccini ai guardiaparchi e non agli anziani. Il governatore sbotta

Un servizio trasmesso ieri dal programma di La7 Piazza Pulita ha mostrato un’anomalia nella campagna vaccinale in Abruzzo, dove le dosi sono state distribuite subito anche ai guardiaparchi, equiparati alle forze dell’ordine e quindi considerate tra le categorie prioritarie. Mentre solo l’1,5 per cento degli anziani ha ricevuto la propria dose. Il presidente dell’Abruzzo, incalzato dall’inviata del programma Sara Giudice, ha scaricato la responsabilità sul governo: “Non abbiamo finito di vaccinare gli over 80 perché i vaccini non ce li hanno mandati”.

“Lei pensa che i guardiaparco si occupino solo degli orsi, non ci pensa agli uomini? Se non avessimo vaccinato qualche decina di guardiaparco avevamo tutti gli anziani vaccinati?”, ha detto Marsilio. “I dettagli li chieda ai responsabili delle vaccinazioni, ma si stanno completando queste categorie. Lo Stato ci aveva detto che avremmo avuto solo per l’Abruzzo più di 300 vaccinatori, ce ne hanno mandati 50 mentre dobbiamo convincere le persone ad uno ad uno a vaccinarsi con AstraZeneca perché hanno tutti paura”, ha concluso il governatore.

