Tik Tok video in Italia nel 2019: la top 10

Il 2019 è stato l’anno in cui gli italiani hanno riscoperto la creatività: 236 i video caricati in media ogni minuto soltanto nel nostro Paese su TikTok, la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. Danze, meme, creatività, video virali e celebrità sono fra gli elementi che hanno portato la piattaforma a diventare uno dei maggiori fenomeni dell’anno in Italia. Le ore più creative per gli italiani? La pausa pranzo, dalle 12:30 alle 14:00, e la sera dopo le 20:00.

Alcuni dei trend del 2019 sono nati proprio su TikTok, per poi diventare parte delle conversazioni di tutti i giorni. La community italiana si è distinta in particolare per creatività e senso dell’umorismo. Alcune challenge e trend globali sono stati rielaborati dai creator italiani che hanno saputo aggiungere quel tocco originale che li contraddistingue, come ad esempio #nowlookatme, la challenge globale in cui si mostra in modo spettacolare un cambio d’abito, altri sono nati proprio in Italia per poi diventare trend in tutto il mondo, come la hit “Senza Filtro” di Loomy o il trend #carote. E proprio il settore musicale è quello che ha visto la nascita di alcuni dei talenti più apprezzati di quest’anno tra cui Vago con la canzone “Io e Lei”, Random con “Chiasso” o Dandy Turner con “Troppi Sguardi”.

Tik Tok video, i 10 più visti | La TOP 10 dei video

Nel 2019 sono stati davvero tantissimi i video caricati su Tik Tok e alcuni di questi sono stati talmente apprezzati dalla community, da essere subito diventati un trend ed entrati di diritto nella Hall of Fame italiana della piattaforma conquistando un posto come più popolari all’interno della propria categoria di riferimento:

Comicità: Il sensore di parcheggio “umano”

Comicità: la fidanzata virtuale



Comicità: l’interpretazione comica del trend #iosonogiorgia



Creatività & Glam: la giacca con la “presa d’aria”



Cibo: gli gnocchi della nonna sono sempre i più buoni



Cibo: l’intepretazione stellare del trend #carote da chef Barbieri



Celebrity: Chiara Ferragni si prepara per il red carpet



Animali: il citofono a quattro zampe



Animali: gatti e coccole

Cause sociali: puliamo il Pianeta

