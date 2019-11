Chiara Ferragni asfaltata da ergennaro su TikTok

Chiara Ferragni è la regina dei social. Dai tempi passati di Diavoletta87 su Duepuntozero, Flickr fino a oggi con Facebook e Instagram, la celebre influencer ha sempre dominato le piattaforme web ma ce n’è una dove non è riuscita a “sfondare” ed è proprio Tik Tok, l’app per giovanissimi dei video brevi. Qui la fashion blogger si è fatta superare da un ragazzino, il 18enne di Carimate “er.gennaro“, che ha sette volte tanto i seguaci di Chiara Ferragni.

Un successo inaspettato per il giovane Alessandro Scarpa, in arte “er.gennaro“, 18 anni di Carimate (Como). I suoi video al rallentatore sono tra i più visualizzati di Tik Tok. Al momento conta 1 milione e 800 mila follower ed è tra i tiktoker italiani più seguiti.

“Ieri ho fatto 100mila follower in un giorno”, racconta in un’intervista al quotidiano locale La Provincia di Como. Tutto merito dei suoi video in slow motion: “Da quando ho iniziato con i filmati rallentati, interpretati da me e dai miei amici, c’è stata un’impennata”.

“Inoltre ho tantissimi follower stranieri, anche americani. Sono video in cui non si parla, e quindi, come mi sono reso conto poi, vanno benissimo per un pubblico internazionale”, aggiunge Alessandro.

Leggi anche:

“La Ferragni trasmette valori, unità della famiglia e lavoro”. I follower di Chiara raccontano a TPI perché la seguono | VIDEO

Potrebbero interessarti TPI intervista i grandi viaggiatori – Daniel Mazza, il travel blogger che ce l’ha fatta “Ci sono due tipi di donne”, il post nella giornata contro la violenza sulle donne dell’agenzia di pompe funebri Taffo crea polemiche Giornata contro la violenza sulle donne: il nuovo murale di TvBoy

Tik Tok, Salvini fa flop totale. Il social è pro-migranti e LGBT e gli utenti insultano il leader leghista