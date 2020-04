La mostra di Raffaello costretta a chiudere riapre online

Per gli amanti dell’arte (e non solo) la mostra di Raffaello era considerata l’evento dell’anno. L’attesissima Raffaello In Mostra delle Scuderie del Quirinale dedicata alla celebrazione dei 500 anni della morte dell’artista doveva infatti iniziare il 5 marzo ma è stata costretta a chiudere a fine febbraio per via delle misure restrittive contenute nel decreto anti Coronavirus. Ora, però, è in arrivo una bella notizia: sarà possibile visitare la mostra online.

Gli organizzatori della grande esposizione dedicata al genio urbinate hanno offerto la possibilità di fare una passeggiata all’interno delle sale delle scuderie per ammirare alcune tra le più belle opere esposte di Raffaello, tra cui La Madonna del Granduca delle Gallerie degli Uffizi, la Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna, la Madonna Alba dalla National Gallery di Washington, il Ritratto di Baldassarre Castiglione e l’Autoritratto con amico dal Louvre, la Madonna della Rosa dal Prado e la Velata, di nuovo dagli Uffizi.

La mostra Raffaello 1520-1482 viene così riaperta offrendo ai visitatori la possibilità di visitarla online tramite video racconti, approfondimenti e incursioni virtuali nel dietro le quinte dell’esposizione. Grazie all’hashtag #RaffaelloOltreLaMostra è possibile ascoltare il racconto dei curatori e partecipare virtualmente anche agli eventi ospitati a palazzo Altemps prima dell’apertura al pubblico dell’esposizione. Qui la mostra virtuale online di Raffaello.

