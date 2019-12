Natale 2019: come divertirsi su TikTok in sicurezza

Nel 2019 gli italiani hanno creato in media 236 video al minuto su TikTok. Le imminenti festività natalizie saranno un’occasione per dedicarsi ancora di più all’espressione della propria creatività e alla condivisione delle proprie passioni con la propria famiglia e con gli amici.

TikTok è la piattaforma per eccellenza nata per liberare la creatività e il luogo ideale dove vivere in modo positivo nuove divertenti esperienze, in tutta sicurezza. Promuovere un ambiente dove gli utenti si sentano accolti e sicuri è infatti la priorità per TikTok, che per farlo mette a disposizione di tutti coloro che utilizzano la piattaforma diversi strumenti relativi alla sicurezza, alla privacy e al benessere digitale.

Ecco i 10 consigli, rivolti a tutta la famiglia, per vivere al meglio l’esperienza su TikTok:

1. Abilitare il Parental Control

TikTok è destinato agli utenti di età pari o superiore a 13 anni e negli app store è categorizzato tra le app destinate ad utenti 12+ (di oltre 12 anni). Questo vuol dire che un genitore ha la possibilità di attivare il parental control fornito per gestire l’utilizzo dell’app dal telefono del proprio figlio. Per ulteriori informazioni, si possono consultare le istruzioni per iOS o Android sui parental control (o “restrizioni”) e su come abilitarli.

2. Impostare l’account come privato

Per impostazione predefinita, un account TikTok viene aperto come pubblico, ma si può facilmente passare ad account privato attraverso le impostazioni di privacy e sicurezza. Avere un account privato significa che si possono approvare o rifiutare le richieste dei follower e solo gli utenti approvati come follower possono vedere i contenuti di quel profilo. Ulteriori informazioni sull’abilitazione di un account privato sono disponibili sul sito TikTok qui.

3. Decidere chi può seguire un altro utente

Anche se si ha un account privato, si può sempre gestire chi è ammesso a seguire quell’account, rimuovendo follower o bloccando gli utenti e in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. La rimozione di un follower impedirà a un utente di inviare un messaggio diretto a quell’account, mentre il blocco di un utente gli impedirà anche di interagire o visualizzare i contenuti di quel profilo.

4. Limitare il contenuto visibile sul proprio feed

Chiunque veda nel proprio feed un video che non è gradito, può decidere di tenere premuto a lungo su quel video e cliccare “Non mi interessa” per vedere meno contenuti di quel tipo in futuro. A livello di account, l’attivazione della Modalità Limitata, un’impostazione opzionale presente nella sezione “Controllo Applicazione” dell’app TikTok, limiterà la comparsa di contenuti che potrebbero non essere appropriati per tutti gli utenti.

Se si desidera, la Modalità Limitata può essere eventualmente disabilitata in un secondo momento a discrezione dell’utente o di chi ne supervisiona l’utilizzo, ma nel frattempo la si può impostare protetta da un codice per una verifica aggiuntiva, valido per 30 giorni, dopodiché dovrà essere reimpostata.

5. Controllare la sezione dei commenti

Sia che un account sia privato o pubblico, un utente ha la facoltà di decidere se desidera consentire commenti ai propri video da parte di chiunque, solo ai follower o limitarli del tutto. Anche in questo caso, questo può essere impostato a livello di account o regolato per ogni singolo video creato. E anche con i commenti attivi, può ugualmente controllarli tramite uno speciale filtro e impostando un elenco personalizzato di parole chiave che verranno automaticamente bloccate nei commenti. Ulteriori informazioni sul controllo dei commenti qui.

6. Impostare le preferenze di messaggistica

La messaggistica può essere un ottimo modo per scambiare idee creative con altri utenti, ma su TikTok solo i follower possono inviare messaggi privati a un altro utente. Si può smettere di seguire un utente o bloccarlo per limitarne la capacità di inviare un messaggio privato o disabilitarne completamente la messaggistica dalle proprie impostazioni sulla privacy.

7. Limitare i duetti

I duetti possono essere un modo divertente per creare video con un altro utente. Anche in questo caso è l’utente ad avere il controllo per decidere chi potrà fare duetti con lui o reagire al suo contenuto. Si possono impostare le preferenze una sola volta a livello di account e l’impostazione selezionata si applica a tutti i video, oppure scegliere di abilitare o disabilitare selettivamente i duetti solo per un determinato video.

8. Segnalare violazioni delle linee guida

TikTok è una comunità che abbraccia la creatività, valorizza la collaborazione e la positività e tale codice di condotta è delineato nelle nostre Linee guida della Community. Chiunque veda qualcosa che secondo lui viola queste linee guida, può segnalare i contenuti o un profilo direttamente dall’app. La nostra community si impegna a rendere TikTok un ambiente accogliente e mantenerlo tale, aggiungendo contributi unici e positivi e segnalando abusi, spam o qualsiasi altra cosa che non rispetti le Linee guida della Community.

9. Limitare il tempo sull’app

Lo strumento di Gestione del Tempo offre un modo per definire il tempo che una persona trascorre sull’app ogni giorno. La funzione, il cui intento è quello di promuovere il benessere digitale, si può attivare dal menu “Controllo Applicazione”. Questo strumento consente di ottimizzare la propria esperienza su TikTok limitando l’uso dell’app per vari intervalli di tempo fino a un massimo di 2 ore al giorno – al raggiungimento del timing preimpostato sarà richiesto di inserire un codice per poter continuare. A livello di dispositivo, l’accensione dello schermo può anche essere gestita direttamente tramite le funzioni di parental control nelle impostazioni del dispositivo Android e iOS.

10. Creare un video insieme!

Il consiglio più utile è sicuramente quello di divertirsi insieme, genitori, figli, nonni e amici. TikTok è divertente e facile da usare: creare contenuti insieme può essere un ottimo modo per essere coinvolti e conoscere gli interessi che hanno le persone che amiamo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Centro sicurezza di TikTok.

