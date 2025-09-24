Icona app
Costume

La Russa e Santanché a cena da Salt Bae a Milano. E il presidente del Senato fa il gesto del sale | VIDEO

Immagine di copertina

La serata immortalata in una serie di stories pubblicate dal ristoratore turco

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dalle pastarelle di Giorgia Meloni alla carne di Salt Bae: il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Turismo Daniela Santanché si sono recati nel nuovo ristorante milanese di Nusret Gökçe, il ristoratore turco divenuto noto sui social per il suo iconico gesto di gettare il sale sulla carne. La cena è stata immortalata dallo stesso chef in una serie di stories Instagram in cui vi è scritto “Ospiti d’onore, notte indimenticabile”. Nel video si vedono il presidente del Senato e la ministra mentre assistono al taglio della carne e, successivamente, lo stesso La Russa cimentarsi con il famoso gesto dello spargimento del sale.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

La Russa e Santanché avevano già fatto parlare di loro per motivi extrapolitici quando, lo scorso agosto, erano stato immortalati da Chi a bordo di uno yatch insieme a Fedez. Interpellato sull’argomento, il presidente del Senato aveva dichiarato: “Non l’ho invitato io. Ero ospite su una barca. E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa”. La Russa, infatti, aveva aggiunto: “Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
