HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Costume

Salt Bae arriva a Milano: tutto pronto per l’apertura del primo ristorante italiano del macellaio turco

Nusret Gökçe si fa immortalare in un video davanti al Duomo: manca poco all'apertura del suo locale

di Niccolò Di Francesco
Salt Bae è arrivato a Milano: lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato sui suoi canali social che lo immortala davanti al Duomo. “Ciao Milano” si limita a dire Nusret Gökçe nel filmato. Poi, in un altro video, il ristoratore turco mostra la nuova cucina del locale: “Ero eccitato per il mio primo, ma Milano mi emoziona ancora di più”. Non c’è ancora una data ufficiale di apertura anche se diverse indiscrezioni parlavano di settembre. Tutto, però, lascia presagire che l’inaugurazione del locale, il primo del ristoratore in Italia, sia imminente. Nei giorni scorsi, inoltre, diversi amici vip, da Calhanoglu a Mourinho, da Mancini a Kakà, hanno inviato un messaggio di auguri per la nuova avventura del macellaio turco.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Intervistato di recente dal Corriere della Sera, Salt Bae aveva dichiarato riguardo la nuova avventura italiana: “È un sogno che si avvera: la città è molto più di moda, design, arte e alta cucina. È un hub globale di creatività. I milanesi e gli italiani cercano la vera qualità. E sono tra i nostri clienti più assidui nel mondo”. Nusret, che vanta 30 ristoranti in tutto il mondo con 4.500 dipendenti, aveva anche smentito la crisi: “Il ristorante di Londra ha guadagnato 9,2 milioni di dollari nei primi tre mesi. Il fatturato è aumentato del 16% dal 2023 al 2024 e continua a crescere. Puntiamo a mercati ad alto potenziale: sposteremo alcune operazioni dagli Stati Uniti verso Città del Messico, Milano, Roma, Ibiza e l’Estremo Oriente”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
