Ultimo aggiornamento ore 12:58
Politica
Politica

Meloni va a Domenica In a parlare di "pastarelle": esplode la polemica | VIDEO

Immagine di copertina

L'intervento della premier su Rai 1 fa discutere

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È polemica sull’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Domenica In: la premier, infatti, è intervenuta in collegamento dal Colosseo partecipando all’iniziativa “Il pranzo della domenica”, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, che mira a sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. “Io di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni materni. Il pranzo della domenica era legato alle pastarelle, compreso il diplomatico. Per molte famiglie italiane, questo rito rappresenta ancora oggi un momento speciale di convivialità” ha dichiarato Giorgia Meloni.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Un intervento che ha provocato le dure critiche dell’opposizione. “Giorgia Meloni – attacca la segretaria Pd Elly Schlein – continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l’Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina e alle sanzioni per il governo israeliano. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico. Oggi ci spiega su Rai 1, la ammiraglia della sua TeleMeloni, quali pranzi e quali pasticcini preferisce mangiare la domenica”. E ancora: “Il tutto mentre Canada, Regno Unito e Australia annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina e si aggiungono ai tanti altri Stati che provano a dare il loro contributo per porre fine all’occupazione illegale di Gaza e ai crimini del governo di Netanyahu”.

La presidente del Consiglio si è successivamente difesa sui social scrivendo: “Sono intervenuta per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, insieme al sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me. Eppure, nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa – e la presenza di amministratori di ogni colore politico – qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti”. Anche la Rai ha difeso l’intervento di Meloni parlando di “una pagina di autentico servizio pubblico nel racconto della cultura, delle tradizioni, della nostra industria e della promozione dell’Italia a livello internazionale”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca