“Benvenuti a TeleMeloni”: la premier provoca. E attacca Schlein: “La sinistra limita la libertà”

“Eccomi qui in una nuova puntata degli ‘Appunti di Giorgia’, che però ho deciso di ribattezzare ‘TeleMeloni’. Perché l’unica ‘TeleMeloni’ che esista è questa. Tutto il resto sono solo fake news di una sinistra che, essendo impegnata ad occupare la televisione, pensa che gli altri siano come lei. Ma poiché noi siamo molto, e orgogliosamente, diversi dalla sinistra, abbiamo già smontato questa bufala dati alla mano”.

Giorgia Meloni esordisce così in una video-diretta pubblicata oggi sui suoi canali social. La presidente del Consiglio torna con la sua rubrica “Appunti di Giorgia” e si scaglia subito contro chi imputa alla maggioranza di governo di aver occupato la Rai. Lo fa con una provocazione, sfoderando la stessa formula utilizzata dalle opposizioni per attaccarla: l’accusa di aver trasformato la tv di Stato in “TeleMeloni” – dice – è una “fake news”.

Ma Meloni ha nel mirino in particolare la segretaria del Pd, Elly Schlein. Verso la fine del video – dopo aver passato in rassegna i temi chiave degli ultimi giorni, dal redditometro al salva-casa – la premier si scaglia frontalmente contro la segretaria del Pd: “La segretaria Schlein – attacca – ha detto di recente che in questo anno e mezzo starei cancellando la libertà delle persone. Accusa singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere la gente in casa durante la pandemia”.

“Voglio chiedere a Elly Schlein di dire con chiarezza quali siano le libertà che sarebbero state cancellate da questo governo e con quali provvedimenti sarebbero state cancellate”, prosegue Meloni. “Ci dica qualcosa di concreto. La libertà è stata sempre limitata solo alla sinistra e il punto è che i cittadini lo hanno capito”.

A stretto giro arriva la replica di Schlein, che parte tuttavia da un’altra frase pronunciata nelle ultime ore da Meloni: “O la va o la spacca: nessuno mi chieda di scaldare la sedia e stare qui a sopravvivere”, ha detto la premier dal palco del Festival dell’Economia di Trento, parlando della riforma del Premierato.

“Meloni ha detto in riferimento al Premierato ‘O la va o la spacca’. Qui non si tratta della sua poltrona, è l’Italia che si spacca. Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il Paese con l’Autonomia differenziata, che è il cinico baratto di Meloni con la Lega sul Premierato”, commenta la leader del Pd.

“C’è una sola cosa che tiene unite queste due riforme apparentemente diverse: è la legge del più forte e con la legge del più forte sappiamo che fine fanno le persone più fragili. Come Pd – promette Schlein – ci batteremo contro l’Autonomia differenziata e in questo modo fermeremo anche la pericolosa riforma del Premierato”.

