Rissa in diretta tv tra Donno e Iezzi: “Vergognati, fascista a squadrista!” | VIDEO

Dopo l’aggressione avvenuta ieri nell’aula della Camera dei deputati, oggi durante il programma tv L’Aria che Tira, su La7, è andato in scena un nuovo faccia a faccia tra gli onorevoli Leonardo Donno (M5S) e Igor Iezzi (Lega).

Entrambi in collegamento esterno, i due si sono nuovamente scontrati, accusandosi reciprocamente per l’esecrabile episodio avvenuto ieri a Montecitorio davanti all’Italia intera.

Il conduttore David Parenzo ha chiesto a Iezzi se pensa di doversi scusare per aver aggredito Donno, ma il leghista si è rifiutato: “Io non ho giustificazioni per quell’aggressione ma Donno ha compiuto un’aggressione nei confronti di un ministro. Se ha un minimo di onestà intellettuale, ammetterà che io non l’ho colpito”, ha attaccato Iezzi. “Chiedere scusa? Quando avremo ristabilito la verità. Le immagini dicono che io non l’ho toccato”.

“Chiedo scusa io ai cittadini italiani perché c’è gente del genere che purtroppo li rappresenta”, gli ha risposto Donno. “Altro che onorevoli, questi sono disonorevoli. [Iezzi] è un soggetto pericoloso. Deve essere sbattuto fuori dal parlamento, si dovrebbe vergognare”.

La discussione ha subito assunto toni molto forti. “Ha provato a colpirmi”, ha accusato ancora Donno. “Voglio capire: se non ci fossero stati i commessi a proteggermi, Iezzi mi prendeva a pugni in faccia e mi lasciava per terra?”.

“E se non ci fossero stati i commessi a fermarti, tu avresti aggredito Calderoli?”, ha ribattuto il leghista. “Vergognati, fascista e squadrista!”, gli ha gridato contro ancora Donno.