Il Ministero dell’Università e della Ricerca italiano fa trapelare una certa irritazione per l’evento “Choose Europe for Science”, organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron e volto a presentare una serie di iniziative per attrarre ricercatori nelle università europee.

Al vertice – che si è svolto, oggi, lunedì 5 maggio, all’università Sorbona di Parigi – è intervenuta anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha annunciato lo stanziamento da parte dell’Ue di 500 milioni di euro per il periodo 2025-2027 “per fare dell’Europa un polo di attrazione per i ricercatori”, un messaggio rivolto in particolare agli accademici in fuga dagli Stati Uniti di Donald Trump.

“Mentre le minacce aumentano in tutto il mondo, l’Europa non scenderà a compromessi sui suoi principi. L’Europa deve rimanere la patria della libertà accademica e scientifica”, ha dichiarato von der Leyen. La presidente della Commissione e Macron hanno illustrato una serie di incentivi e tutele per i ricercatori che vogliono trasferirsi in Europa.

All’evento erano presenti rappresentanti delle università europee e commissari Ue, oltre a ministri della Ricerca. Per l’Italia c’era l’ambasciatrice a Parigi, Emanuela D’Alessandro, in coordinamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Il dicastero, tuttavia, non ha gradito gli annunci fatti da von der Leyen e Macron: “Mentre gli altri annunciano, l’Italia ha già agito”, fa notare la ministra Anna Maria Bernini riferendosi al bando da 50 milioni aperto lo scorso 7 aprile per attirare in Italia i cervelli in fuga.

Fonti ministeriali citate dall’Ansa lamentano che l’evento sia stato organizzato in pochissimi giorni e che il Governo italiano ne abbia avuto notizia solo venerdì scorso. “C’è un tema politico”, fanno notare dal Ministero. “È un incontro che promuove l’attrattività dell’Europa o della Francia come recitava inizialmente il titolo dell’iniziativa? E se, come sarebbe giusto, l’obiettivo è l’Europa, perché è stato organizzato all’Università La Sorbona di Parigi?”.

