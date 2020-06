Fedez rivela il contenuto dei messaggi che si è scambiato con Jennifer Aniston

Nelle ultime settimane è nata un’amicizia davvero particolare e inaspettata tra Fedez e Jennifer Aniston. I due si sono scambiati vari like e anche messaggi in privato, come ha svelato il cantante parlando a Radio Deejay: “Ho fatto un video durante la quarantena, avevo fatto una parodia di Friends. Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like a ogni post e ogni tanto ci scriviamo”.

Fedez, ogni volta che riceveva un like dalla popolare attrice, non perdeva occasione di rinfacciarlo bonariamente a sua moglie Chiara Ferragni. Così tra i Ferragnez è nato uno spassoso siparietto, che i due hanno ovviamente condiviso sui social, facendo divertire i fan. Dopo non molto tempo, però, l’imprenditrice digitale aveva maturato la sua personale vendetta. La Ferragni aveva infatti rivelato al marito: “Jennifer Aniston ha iniziato a seguirmi con Instagram”. Fedez aveva poi ricondiviso la storia scrivendo “Oggi è un giorno molto triste”.

In una recente intervista a Vanity Fair, il cantante ha aggiunto ulteriori dettagli sullo scambio di messaggi con Jennifer Aniston: “Le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan, ci siamo salutati e le abbiamo chiesto come andava lì a Los Angeles, anche per via delle proteste. Interessarsi banalmente a quello che succede dall’altra parte del mondo”.

