Fedez: “X-Factor ha avuto un tracollo”

I nuovi progetti musicali, la giuria di X-Factor e quei messaggi sospetti con Jennifer Aniston. Fedez si racconta in un’intervista a Vanity Fair, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo, Bimbi per strada (Children), che riprende un popolare brano anni Novanta di Robert Miles al quale Federico Lucia ha aggiunto le parole.

“Sono stato parecchio per strada da piccolo. È un brano che abbraccia più generazioni e che è stato un must della mia adolescenza, accompagnandomi nel passaggio all’età adulta”, ammette Fedez. In questo periodo il cantante ammette di voler tornare all’essenzialità della musica, lasciandosi un po’ alle spalle le esigenze di marketing che inevitabilmente prendono sempre più il sopravvento quando si raggiunge una certa popolarità: “Cerco di ritornare all’essenzialità della musica, tenendo conto di come oggi abbia diverse esigenze rispetto al passato: vorrei riportare la centralità della musica facendo sì che il contorno rimanga tale. Concentrarmi di più sulla parte emozionante di un nuovo brano e sul momento in cui lo fai uscire anziché sui risultati che puoi ottenere pubblicandolo”.

Nel corso dell’intervista Fedez commenta la nuova giuria di X-Factor, annunciata nei giorni scorsi e che quest’anno sarà composta da Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton. “Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire un programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come loro”. Il marito di Chiara Ferragni esclude inoltre un suo possibile ritorno al tavolo del talent musicale di Sky: “Ad oggi è impossibile: anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”.

Infine Fedez ha commentato i like e i messaggi scambiati sui social con Jennifer Aniston, che hanno fatto impazzire i fan e scatenare gli appassionati di gossip: “Le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan, ci siamo salutati e le abbiamo chiesto come andava lì a Los Angeles, anche per via delle proteste. Interessarsi banalmente a quello che succede dall’altra parte del mondo”.

