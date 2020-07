“Tassateci, tassateci, tassateci”. C’è la famiglia Disney, ma non solo, nella lista degli 83 Paperon de’ Paperoni provenienti da tutto il mondo che all’unanimità hanno firmato una lettera aperta indirizzata ai rispettivi governi per chiedere che i super ricchi della terra vengano tassati “immediatamente” e “permanentemente”. L’appello vuole essere un modo per contribuire a dare fiato all’economia affinché ci sia una ripresa dalla situazione di stallo causata dalla pandemia da Coronavirus.

“No, non siamo noi a prenderci cura dei malati nei reparti di terapia intensiva. Non stiamo guidando le ambulanze che porteranno i malati negli ospedali. Non stiamo rifornendo gli scaffali dei negozi di alimentari o consegnando cibo porta a porta”, scrivono gli 83 milionari, tra cui, oltre agli eredi Disney Tim e Abigail, anche Jerry Greenfield, cofondatore dell’azienda statunitense produttrice di gelati Ben & Jerry’s, e Richard Curtis, sceneggiatore di Quattro matrimoni e un funerale.

“Ma abbiamo i soldi che sono disperatamente necessari ora e continueranno a esserlo negli anni a venire”, prosegue il gruppo soprannominato “Milionari per l’umanità”. “I problemi causati ed evidenziati dal Covid-19 non possono essere risolti con la beneficenza, non importa quanto generosa. I leader di governo devono assumersi la responsabilità di aumentare i fondi necessari e di spenderli onestamente”. E concludono: “C’è un’unica soluzione. L’umanità è più importante dei soldi. Tassateci, tassateci, tassateci. È la giusta decisione. È l’unica decisione”.

La situazione economica attuale è molto dura: negli Usa, per esempio, con un extra di 600 dollari in sussidi di disoccupazione settimanali che terminerà la settimana del 25 luglio, ben 23 milioni di famiglie statunitensi corrono il rischio di sfratto se non riusciranno a pagare l’affitto. Secondo gli ultimi dati del gruppo Oxfam, la fame è in aumento, con le banche alimentari Usa che hanno registrato una domanda senza precedenti. In tutto il mondo, 500 milioni di persone potrebbero precipitare nella povertà dalla crisi del Coronavirus. Chissà se questa volta i ricchi del pianeta riusciranno davvero a dare un contributo per risollevare l’economia, senza neanche bisogno di un Robin Hood di turno.

