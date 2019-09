Una notte al museo: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 2

Non sono molte le commedie comiche che rimangono nell’immaginario collettivo già a partire dal nome: Una notte al museo, tuttavia, fa parte di quel genere di film così amati da diventare un grande classico dopo poco tempo dall’uscita al cinema. E stasera il celebre film del 2006 con Ben Stiller arriva su Rai 2, a partire dalle 21,20.

Il film, diretto da Shawn Levy, racconta la simpatica storia di un guardiano notturno del Museo di storia naturale di New York, che si ritrova costretto ad affrontare statue e oggetti che prendono vita nel corso della notte.

Una notte al museo è un film per tutta la famiglia, che al Box office ha guadagnato la bellezza di 11,5 milioni di euro. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla trama, sul cast e le informazioni su dove vederlo in tv e in streaming.

Una notte al museo, la trama del film

Di cosa parla il film? Larry Daley è un padre divorziato e disoccupato che, per non deludere ancora una volta il figlio di 10 anni (Nick) decide di accettare una proposta di lavoro come guardiano notturno al Museo di storia naturale di New York.

Così, dopo essere stato istruito a dovere dai suoi tre vecchi predecessori, Larry inizia a lavorare. Chi glielo avrebbe mai detto che quella che all’apparenza era un’occupazione tranquilla – e a tratti noiosa – sarebbe diventata una vera e propria avventura?

L’uomo che ha vinto una notte al museo con Rembrandt

Al tramonto, infatti, l’uomo si accorge che ogni creatura presente all’interno del museo prende vita. Uno scheletro di dinosauro, le varie opere d’arte, animali. Di notte il museo si trasforma in un vero e proprio caos.

Larry fa così amicizia con la statua di cera di Teddy Roosevelt (Robin Williams) che gli spiega come fanno gli oggetti del museo a prendere vita: il merito è di una tavola d’oro appartenente alla mummia del faraone Ahkmenrah. Il nuovo lavoro di Larry si rivelerà più movimentato del previsto.

Una notte al museo, il cast completo

A dominare il cast di Una notte al museo è sicuramente Ben Stiller, un vero e proprio peso massimo delle commedie americane. Ma non c’è solo lui: tra gli attori, spicca anche la presenza del compianto Robin Williams, scomparso nel 2014, di Carla Cugino, Owen Wilson e Rami Malek, che in tempi più recenti ha prestato il volto a Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody.

Di seguito, il cast completo di Una notte al museo (accanto al nome di ogni attore trovate anche quello del personaggio interpretato nella pellicola):

Ben Stiller – Lawrence “Larry” Daley

Carla Gugino – Rebecca Hartman

Dick Van Dyke – Cecil Fredericks

Mickey Rooney – Gus

Bill Cobbs – Reginald

Jake Cherry – Nick Daley

Ricky Gervais – Dottor McPhee

Robin Williams – Theodore “Teddy” Roosevelt

Owen Wilson – Jedediah Smith

Kim Raver – Erica Daley

Patrick Gallagher – Attila l’Unno

Rami Malek – Faraone Ahkmenrah

Pierfrancesco Favino – Cristoforo Colombo

Charlie Murphy – tassista

Steve Coogan – Ottavio

Mizuo Peck – Sacagawea

Paul Rudd – Don

Anne Meara – Debbie

Teagle F. Bougere – Mike l’insegnante

Pat Kiernan – speaker TV

Matthew Falker – politico

Una notte al museo, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 2:

Una notte al museo, dove vedere in tv e in streaming il film

Dove vedere in tv il film Una notte al museo? La commedia va in onda martedì 10 settembre 2019 su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Una notte al museo sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming