Chi è Luciana Lamorgese, la ministra dell’Interno del governo Pd-M5S

È Luciana Lamorgese la nuova ministra dell’Interno nella lista proposta al presidente Mattarella da Giuseppe Conte. Il nome di Luciana Lamorgese è arrivato dopo la conclusione delle lunghe trattative per la ricerca di un accordo di governo tra il Movimento Cinque Stelle e il Pd di Nicola Zingaretti. Luciana Lamorgese prende il posto del leader della Lega Matteo Salvini, che nell’ormai ex governo giallo-verde ricopriva anche il ruolo di vice-premier.

Chi è Luciana Lamorgese

Originaria di Potenza, classe 1953, Luciana Lamorgese vanta una lunga carriera giuridica. Fino a ottobre 2018 ricopre l’incarico di prefetto di Milano, ed è prefetto di Venezia per tre anni fino al 2013, come “soggetto attuatore “per l’espletamento di tutte le attività necessarie per l’individuazione, l’allestimento o la realizzazione e la gestione delle strutture di accoglienza nella Regione Veneto”. Dal 2013 al 2017 è stata invece capo di gabinetto al Viminale con Alfano.

