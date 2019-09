Come sarebbe la nostra vita senza telefono: il progetto fotografico

Come sarebbe la nostra vita senza telefono? Il fotografo statunitense Eric Pickersgill con il suo progetto artistico Removed, ha cercato di documentare in che modo è cambiata la nostra realtà dopo l’arrivo degli smartphone.

Riproducendo alcune scene di vita quotidiana, l’artista ha tolto dalle mani dei soggetti fotografati cellulari, iPad e ogni altro tipo di tecnologia portatile. Senza tecnologia saremmo diversi e certamente più arretrati, ma a volte il progresso può avere effetti negativi.

Eric Pickersgill racconta come l’idea sia nata in una mattina qualsiasi nel bar Illium cafè di Troy, una cittadina dello stato di New York. Il fotografo era rimasto colpito dal comportamento di una famiglia seduta vicino a lui: “Tutti erano così disconnessi tra loro. Non parlavano molto. Il padre e le due figlie guardavano i loro cellulari. La madre, senza telefono, osservava fuori dalla finestra, sola, accanto alla sua famiglia”.

La raccolta fotografica, pubblicata nel 2015, mette in evidenza quanto l’uso eccessivo della tecnologia ci renda popolari nel mondo virtuale, ma soli nella vita reale.

Il risultato del progetto è decisamente triste e inquietante, e forse può diventare un promemoria per mettere via i nostri telefoni e prestare più attenzione alle persone che in quel momento sono lì con noi.

Come sarebbe la nostra vita senza telefono: le foto