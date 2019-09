Lazio Roma streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

LAZIO ROMA STREAMING TV – Stasera, domenica 1 settembre 2019, alle ore 18 Lazio e Roma scendono in campo allo stadio Olimpico per il derby della Capitale, gara valida per la seconda giornata della Serie A 2019-2020.

Dove vedere Lazio Roma in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte sulla partita nel dettaglio:

La partita di Serie A, valida per la seconda (2a) giornata della stagione 2019 2020, tra Lazio e Roma sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251; Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483).

Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani. A bordocampo ed interviste: Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Matteo Petrucci.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Lazio Roma è fissato alle ore 18 di oggi, domenica 1 settembre 2019.

In live streaming la partita tra Lazio e Roma sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Chi gioca oggi? Quali sono le probabili formazioni di Lazio e Roma per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la prima sfida della Serie A 2019 2020:

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa

All. Inzaghi

Indisponibili: Lukaku

Squalificati: –

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Kolarov, Fazio, Juan Jesus, Zappacosta; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko

All. Fonseca

Indisponibili: Spinazzola, Perotti

Squalificati: –

“La Roma ha un allenatore preparato che ha fatto molto bene in Ucraina. Ha creato un ottimo clima in poco tempo, i giocatori lo seguono, hanno fatto un buon precampionato. Ho visto in settimana le loro partite contro Lille e Real Madrid. Hanno giocatori bravi e un tecnico preparato”.

“Noi favoriti? Forse, in teoria, alla luce del nostro successo e il loro pareggio all’esordio. Nella pratica non è così. Sappiamo cos’è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda. Non mi era mai capitato da allenatore e giocatore. L’anno scorso arrivò alla sesta o alla settima, ora alla seconda. Molto presto. Sarà una cosa nuova per noi e loro. Noi abbiamo preparato la partita al meglio coi ragazzi e con lo staff, lavorando intensamente e con massima concentrazione negli ultimi giorni”.

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

“È il mio quarto anno, nel precampionato nessuno ha mai parlato della Lazio. Ora si dice che siamo favoriti, prima non eravamo inserite tra le prime cinque del campionato. Abbiamo fatto bene, c’è stata solo la prima di campionato, dovremo essere bravi e avere tantissimi ingredienti, corsa, determinazione, sacrificio, coraggio. Sappiamo che abbiamo qualità”.

Lazio Roma streaming: le parole di Fonseca

Queste le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio:

“Ho avuto già varie esperienze di derby nella mia carriera. So che è una partita molto speciale per la gente e molto sentita dai tifosi e anche dalla città, lo si percepisce anche passeggiando per strada. Sappiamo che vale tre punti, ma c’è un coinvolgimento maggiore. Sarà il primo di tanti derby, sono molto motivato e non vedo l’ora di giocarlo”.

Il tecnico ha anche parlato di alcuni singoli: “Smalling? È un giocatore molto poliedrico. Cercavamo un centrale esperto, lui vanta più di 200 presenze con lo United. Si adatta bene alla nostra squadra e può aggiungere qualità alla nostra rosa. Mancini e Zappacosta sono due giocatori pronti. Potrebbero giocare, ma non lo dirò. Lo scoprirete. Florenzi da esterno alto? Sì, è un’ipotesi che sto considerando. Ci abbiamo lavorato e vedremo se opterò per questa possibilità. Anche Veretout è pronto e potrebbe giocare”.

Sulle sue idee di gioco, che alla prima giornata hanno regalato spettacolo contro il Genoa ma anche una difesa eccessivamente ballerina: “Io sono flessibile, non sono un dogmatico e l’ho dimostrato in passato. In ogni caso credo in una identità di gioco e voglio perseguirla. Ma se sarà necessario mettere un difensore al posto di un attaccante per portare a casa il risultato non esiterò a farlo. Non ho una visione chiusa del calcio. Sono le circostanze a determinare le scelte”.

In conclusione, un pensiero a Luis Enrique, allenatore spagnolo che in settimana ha perso la figlioletta di 9 anni: “Visto che non c’è stato modo di parlarne qui, vorrei rivolgere un pensiero a Luis Enrique che sta passando un momento difficile. Ci tenevo a mandargli un forte abbraccio da parte mia, del club e di tutto il gruppo di lavoro”.

Lazio Roma: come è finita lo scorso anno?

Quella di oggi è una partita importantissima per entrambe le squadre. Una sfida a cui i biancocelesti arrivano con un ottimo umore dato il 3-0 rifilato alla Sampdoria nella gara d’esordio. Meno buono lo stato d’animo dei giallorossi, fermati dal Genoa sul 3-3.

Ma come andò l’anno scorso? Ecco la sintesi completa (con tutti i gol) del derby Lazio-Roma dell’ultima stagione:

Lazio Roma streaming: statistiche

Di seguito alcune statistiche (Opta) sul match in programma oggi all’Olimpico:

La Lazio non ottiene due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato dal 2012.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata negli ultimi due incroci interni di Serie A contro la Roma.

Non era mai successo nella storia della Serie A che il derby di Roma si giocasse entro la seconda giornata.

La Roma è reduce da tre pareggi consecutivi in trasferta in Serie A, non arriva a quattro da dicembre 2015-gennaio 2016.

Ciro Immobile ha realizzato tre delle ultime cinque reti della Lazio nel derby in Serie A contro la Roma, due delle quali su rigore.

Nelle ultime sette partite di campionato l’attaccante della Roma Edin Dzeko ha preso parte a sei reti, grazie a due gol e quattro assist vincenti.

Jordan Veretout ha realizzato tre gol contro la Lazio in Serie A, tutte con la maglia della Fiorentina: la squadra biancoceleste è la vittima preferita del nuovo centrocampista della Roma.

Lazio Roma streaming: le quote

Secondo i bookmaker è leggermente favorita la Lazio nel derby di Roma in programma oggi alle ore 18. L’1 raggiunge quote 2.28 su Planetwin mentre il 2 è quotato 3.24 sullo stesso sito. Ecco di seguito le quote 1X2 di Lazio-Roma:

Planetwin

1: 2.28; X: 3.3; 2: 3.24

Bwin

1: 2.25; X: 3.4; 2: 3

Betway

1: 2.25; X: 3.4; 2: 3.2