Cristian Volpato e Alessandro Circati sceglieranno l’Italia piuttosto che l’Australia?

Il futuro di due potenziali stelle del calcio australiano sembra essere in bilico mentre la competizione internazionale per entrambi Alessandro Circati e Cristian Volpato si intensifica. L’Italia riuscirà a far breccia nei loro cuori? Volpato attualmente gioca nella Serie A con la Roma, il 18enne sta già ignorando le chiamate del tecnico dell’Australia Graham Arnold per apparire nella sua squadra per la Coppa del Mondo in Qatar nel 2022.

Nel frattempo, Circati è un difensore che ha rapidamente migliorato per la squadra italiana del Parma, con il 19enne che sembra anche essere una stella del futuro. Entrambi sono stati nel mirino del calcio australiano per qualche tempo, con i due che hanno qualificato per giocare per i Socceroos.

Volpato avrebbe potuto apparire nella squadra australiana nella Coppa del Mondo del 2022, con Arnold che ha dichiarato che la star nata a Sydney sarebbe apparsa nella sua squadra di 26 giocatori se avesse scelto l’Australia come suo paese. Tuttavia, ha scelto di rappresentare invece l’Italia Under 21 a novembre.

Nel frattempo, Circati ha dichiarato di non essere affrettato a scegliere quale squadra giocherà. Nonostante sia nato in Australia, il difensore ha già fatto due apparizioni per la squadra Under 21 dell’Italia. Le domande sulla loro scelta sono solo aumentate man mano che il loro coinvolgimento con le loro squadre aumenta. Con la coppia che si qualifica per giocare in Australia essendo nata nel paese, questa sembra essere una saga che si protrarrà per un po’, a meno che l’Italia non chiami presto. I siti di scommesse in Australia non sono sicuri di come andrà ogni loro scelta.

Purtroppo per gli australiani, non sono nella stessa lega dell’Italia. Uno dei pesi massimi del calcio mondiale, l’Italia è il campione europeo attuale e ha una maggiore attrazione. La possibilità di giocare nella maggior parte delle principali competizioni e di avere una reale possibilità di sollevare coppe probabilmente influenzerà la coppia mentre ponderano il loro futuro.

Naturalmente, se l’Italia sembra relativamente disinteressata al duo mentre continuano a svilupparsi, potrebbe fare la loro scelta per loro. Purtroppo per gli australiani, che Volpato e Circati giochino per loro probabilmente dipenderà dal fatto che l’Italia decida di non volerli. Naturalmente, la coppia potrebbe scegliere l’Australia indipendentemente da quale lato chiami, ma le loro decisioni sembrano in bilico adesso.

Le loro scelte dipendono anche da quanto calcio vogliono giocare. Mentre ogni calciatore vorrà essere un giocatore che un allenatore e un paese scelgono di costruire una squadra intorno, devono essere realistici. Con l’Italia, la coppia dovrà diventare tra i migliori giocatori al mondo per rimanere costantemente in squadra.

Nel frattempo, l’Australia non è benedetta con lo stesso tipo di talento calcistico dell’Italia. Ciò significa che i due hanno una molto migliore possibilità di diventare protagonisti della squadra australiana piuttosto che della squadra italiana sulla base della storia delle due squadre e dei giocatori che hanno in loro possesso.

Per molti giocatori, il richiamo di giocare per il loro paese di nascita è molto più importante che giocare nelle principali competizioni. Nel frattempo, altri vogliono giocare all’apice del gioco. Per entrambi Volpato e Circati, sembra che sarà una scelta tra patriottismo e potenziale argento.