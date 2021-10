Tutte le peggiori sconfitte della Roma nella storia

Le quote Serie A sono differenti da quelle di Champions, Europa League e Conference League, basta pensare alla pesante sconfitta della Roma per 6 – 1 contro il Bodo Glimt, la peggiore in assoluto per Mourinho ma non per i Giallorossi, che già qualche anno fa avevano iniziato una tradizione annuale di risultati amari. Questo tipo di risultati sono impronosticabili ma avvengono spesso e non si tratta di casi eccezionali.

Quando si verificano questo tipo di sconfitte sono sempre difficili da digerire, nel caso recente la Roma è scesa in campo con molti giocatori della seconda squadra ma ciò non giustifica il risultato, né lo rende prevedibile. Le sconfitte così pesanti (e ancora di più) che la Lupa ha subito nella sua storia sono diverse, ecco tutte le più eclatanti.

Le sconfitte della Roma per 7 – 1

Il 10/04/2007 nei Quarti di Finale di Champions League, la Roma perde per ben 7 – 1 contro il Manchester United, la stessa identica sorte tocca la Magica nel Girone E il 21/10/2014 contro un Bayern Monaco spietato. Un altro 7 – 1 più recente è quello dei quarti di Finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, il 30/01/2019.

Per scovare un altri 7 – 1 nel passato della Magica bisogna tornare nel 1947 quando fu il Torino in campionato ad abbattere i Giallorossi, la sconfitta più antica per 7 – 1 risale invece al 1932 e fu la Juventus a firmare l’opera.

Le altre sconfitte della Roma per 6 – 1

Anche nel novembre 2015 nel Girone E di Champions la Roma andò incontro a una pesante sconfitta contro il Barcellona (contro cui però si prese una bella rivincita, quasi tre anni dopo), per trovare altre sconfitte così larghe bisogna tornare indietro nel 1941 contro il Livorno e nel 1930 contro la Pro Patra et Libertate.

La peggiore sconfitta della Roma in assoluto e tutte le altre con ampi margini di gol

La peggiore sconfitta in assoluto dei Giallorossi fu opera del Ferencvárosi TC e avvenne in Ungheria il 22/06/1935, in occasione degli Ottavi di Ritorno della Mitropacup, davanti a circa 10000 spettatori, il risultato ai danni della Lupa fu 8 – 0.

Nel 1946 ancora il Torino operò una sconfitta devastante per 7 – 0, davanti a trentamila spettatori. Nel campionato di Serie A il giorno 08/10/1950, la Juventus sconfisse i Giallorossi per 7 – 2.

Anche l’Inter ha rifilato vittorie a lungo margine contro i Capitolini, nel 1930 e nel 1950 per ben sei reti a zero. Il 18/11/1990 la Roma perde 5 – 0 contro la Juventus, risultato uguale che era già stato raggiunto dal Vicenza nel 1960, dal Torino nel 1950 e dal Novara nel 1939.

Quest’anno il 6 – 1 patito contro il Bodo Glimt non è il primo risultato ad ampio margine che i Giallorossi hanno subito in Europa, basta tornare indietro di qualche mese e ricordare il 29/04/2021 nella semifinale di andata di Europa League, quando il Manchester United ha battuto i Giallorossi per 6 – 2.