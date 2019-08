Consultazioni Quirinale: le ultime news sulla crisi di governo

Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per risolvere la crisi di governo scoppiata all’inizio di questo agosto. Oggi, 28 agosto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta incontrando le maggiori forze politiche, tra cui Pd e M5s. Il Pd ha ufficializzato il sì al governo Conte bis con il M5s. “Ma serve discontinuità, una nuova sfida e non una staffetta”, ha detto Nicola Zingaretti, il segretario del Pd. Nella giornata di ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato la presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico e poi le delegazioni dei due gruppi Misti di Camera e Senato. Dal Quirinale fanno sapere, che il Capo dello Stato affiderà l’incarico non oltre domani, giovedì 29 agosto.

Consultazioni Quirinale: la diretta LIVE

ore 17,50 – La stretta di mano Berlusconi-Salvini al Quirinale. Incrocio di delegazioni nel cortile d’onore del Quirinale: quella uscente di Forza Italia e quella entrante della Lega. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono trovati faccia a faccia proprio nel centro del cortile e si sono salutati dandosi la mano. Incontro veloce poiché Salvini era atteso dal presidente.

ore 17,45 – La delegazione della Lega, guidata da Matteo Salvini, è arrivata al Quirinale per il secondo giro di consultazioni con il capo dello Stato. È arrivata in macchina poco prima dell’uscita della delegazione di Forza Italia.

ore 17,35 – Berlusconi ha lanciato anche un messaggio agli alleati della Lega e di Fratelli d’Italia: “Per noi il centrodestra resta l’orizzonte. La destra senza di noi non sarebbe in grado di vincere e se anche vincesse, non sarebbe in grado di governare”. “Saremo il centro pensante e il pilastro insostituibile del centrodestra”, ha concluso il presidente di Forza Italia.

ore 17,30 – Berlusconi, al termine delle Consultazioni, si è fermato a parlare con la stampa: “C’è la necessità di ridare la parola agli italiani. Abbiamo manifestato al presidente Mattarella la nostra preoccupazione per il pericoloso scenario che si sta delineando. L’accordo di Pd e M5s è una soluzione politicamente sbagliata e che consideriamo inadeguata ad affrontare i problemi lasciati sul tavolo dall’esecutivo che si è appena chiuso. L’Italia ha urgentemente bisogno di una svolta liberare e liberista basata sul taglio delle tasse, del cuneo fiscale, sulla tutela della famiglia, sulla riduzione della spesa pubblica, sulla riforma della giustizia in senso garantista. Ha bisogno di un governo amico delle imprese e di chi lavora” (leggi qui il discorso completo).

ore 17,00 La delegazione di Forza Italia è entrata al Quirinale per il secondo giro di consultazioni con il presidente Mattarella. È arrivata in macchina a pochi minuti dalle 17.

ore 16.30 – Ecco cosa ha detto Zingaretti dopo le Consultazioni: “Abbiamo detto a Mattarella sì per il sostegno a un nuovo governo con una nuova maggioranza politica Abbiamo riferito al presidente Mattarella di aver accettato la proposta M5S di indicare loro il nome del presidente del Consiglio. Abbiamo confermato al presidente Mattarella l’esigenza di costruire un governo di svolta e discontinuità. Col confronto tra Pd e M5s abbiamo definito le linee guida. Deve essere chiaro che non c’è alcuna staffetta da proseguire né testimone da raccogliere ma una nuova sfida da cominciare. Inizia per l’Italia una nuova stagione politica e sociale, con molta importanza ai giovani, alla legalità, allo sviluppo, al verde. Amiamo l’Italia e crediamo valga la pena tentare questa esperienza. Sottrarsi al coraggio di tentare non possiamo permettercelo. Intendiamo mettere fine alla stagione dell’odio. C’è una Italia che studia e che produce: Italia a cui noi vogliamo dare voce”.

ore 16,25 – Zingaretti: “Amiamo l’Italia e dobbiamo tentare. Vogliamo mettere fine alla stagione del rancore e della paura”

ore 16,20 – Zingaretti parla al termine delle Consultazioni: “Sostegno al tentativo di dare vita al governo con una nuova maggioranza politica. Abbiamo accettato la proposta del M5s di convergere sul nome del presidente del Consiglio. Abbiamo concordato delle linee guide. Non c’è una staffetta da proseguire, ma una nuova sfida da cominciare”

ore 15,45 – La delegazione del Pd, guidata dal segretario Nicola Zingaretti, è arrivata al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (qui la diretta delle Consultazioni del Pd).

ore 11,45 – Nel pomeriggio al Quirinale Pd, Forza Italia, Lega e M5S – Con il colloquio della delegazione di Fratelli d’Italia al Quirinale si sono concluse le consultazioni della mattinata. Ora si attendono gli incontri e gli interventi degli esponenti di Partito Democratico, al Colle alle 16, Forza Italia, alle 17, Lega, alle 18, e poi Movimento 5 Stelle, alle 19. Il presidente della Repubblica potrebbe poi affidare un incarico in serata o giovedì mattina.

ore 11,25 – Meloni: “Con governo Pd-M5S scenderemo in piazza” – Al termine dell’incontro tra delegazione di Fdi e presidente della Repubblica, la presidente Giorgia Meloni ha ribadito l’intenzione di scendere in piazza contro un governo Pd-M5S. “Abbiamo ribadito – sono state le parole della leader di Fdi – la nostra posizione chiara e semplice. Per noi l’unico o sbocco possibile è lo scioglimento immediato delle Camere ed il ritorno alle urne. Abbiamo chiesto a Mattarella di valutarlo anche nel caso in cui M5S e Pd confermassero la loro volontà di procedere verso il ‘patto della poltrona’, che è un inganno”. (qui l’articolo completo)

E ancora: “Abbiamo sentito parlare solo di poltrone e non di programmi, con una serie di stop che dimostrano la capacità di sopportazione delle due forze politiche. Sarà un altro governo destinato a durare pochi mesi, a litigare e caratterizzato dalla instabilità. La stabilità ci sarebbe se si andasse a votare”.

Poi l’idea di una manifestazione in strada: “Scenderemo in piazza se questo governo dovesse nascere: a piazza Montecitorio il giorno della fiducia”, ha concluso Meloni al Quirinale. La presidente di Fdi ha invitato “anche i delusi dei partiti che fanno il contrario di quello che avevano promesso. Noi siamo dalla parte della democrazia”.

ore 11,10 – Fdi da Mattarella – È in corso al Quirinale in questi minuti il colloquio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la delegazione di Fratelli d’Italia.

ore 10,45 – Leu: “Sì a un governo di svolta” – Disponibilità al presidente della Repubblica per un governo di svolta: è la posizione espressa al Quirinale dal gruppo della Camera di Liberi e Uguali subito dopo l’incontro con il capo dello Stato. “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a verificare le condizioni per dare vita a un nuovo governo di svolta. Non abbiamo posto nessun veto né pregiudiziale sui nomi”, sono state le parole di Federico Fornaro, capogruppo di Leu a Montecitorio.

“Siamo disponibili ad un governo di svolta. Non siamo disponibili a un governo pur che sia solo per evitare il voto anticipato”, ha ribadito Fornaro sottolineando tra i temi caldi l’immigrazione e la lotta alla evasione fiscale. “Chiediamo con nettezza e chiarezza – ha poi concluso il capogruppo di Leu – discontinuità nell’impianto programmatico del nuovo governo. Se ci sarà un nuovo premier, parta con il confronto programmatico che per noi ha priorità sugli organigrammi”.

ore 10,35 – Leu da Mattarella – È in corso ora il secondo colloquio della giornata del presidente della Repubblica. Dal capo dello Stato il gruppo di Liberi e Uguali della Camera.

ore 10,20 – Gli autonomisti: “Nessuno di noi voterebbe contro” – Il gruppo Per le Autonomie del Senato, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica, ha espresso aperture a un governo Pd-M5S. “Ci auguriamo che nasca un nuovo governo con una forte inclinazione europeista, una attenzione particolare per le minoranze linguistiche e le regioni a statuto speciale, con una parte significante di moderati”, ha detto Julia Unterberger, lapresidente del gruppo. “Ho anche sottoposto la mia preoccupazione per il fatto che si parli solo di ministri maschi: l’Italia oggi dovrebbe avere una quota rappresentativa di donne nel nuovo governo”.

Sul voto di fiducia: “Nessuno di noi voterebbe contro. Un nuovo governo: alcuni sì e alcuni si astengono. Decideremo quando vedremo il programma e i ministri. Auspichiamo responsabilità delle forze politiche e che chiudano le loro trattative. La politica è un compromesso”.

“Alla fiducia ci asterremo e poi ci regoleremo di volta in volta: non diamo la fiducia in partenza al governo non escludendo la possibilità di un appoggio esterno senza poltrone”, ha aggiunto il rappresentante della Svp.

ore 10,15 – Iniziate le consultazioni al Quirinale – Da pochi minuti, con l’arrivo al Quirinale della delegazione del gruppo ‘Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)’ è iniziata la seconda giornata di consultazioni del presidente della Repubblica per verificare se ci sono le condizioni per formare una nuova maggioranza di governo.

Il calendario della giornata prevede incontri del capo dello stato con il gruppo di Leu alle 10,30 e alle 11 quello di Fratelli d’Italia. Nel pomeriggio poi, a partire dalle 16, Pd, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle.

Consultazioni: gli incontri del 27 agosto

Il gruppo Misto del Senato si è fermato a rilasciare delle dichiarazioni alla stampa al termine delle Consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella: “A noi interessa il perimetro programmatico e non certamente il risiko dei nomi. Occorre chiarezza sui programmi, ma il nostro appoggio ci sarà”, ha chiarito Loredana De Petris. Poi ha parlato Emma Bonino: “Non diamo il sostegno a un governo a scatola chiusa. Vogliamo sapere cosa ha intenzione di fare questo governo sull’Ue, sulla sicurezza, sui diritti, sulla giustizia. Niente sappiamo di tutto ciò”.

Anche il Gruppo Misto della Camera ha fatto alcune dichiarazioni alla stampa al termine delle Consultazioni con Mattarella. Il capogruppo ha spiegato che “essendo composto da forze differenti, valuterà caso per caso”. Tutti concordi attualmente sul fatto di voler aspettare quale sarà la proposta da votare e quali i nomi della squadra di governo.