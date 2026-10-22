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Giallo alla Camera, trovato un anello da 30mila euro nel bagno: “Ora tutti lo vorranno”

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Credit: AGF

A ritrovarlo è stata la deputata della Lega Matone: "I colleghi mi hanno detto che sono una pazza, che lo dovevo tenere"

di Niccolò Di Francesco
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Giallo alla Camera dei Deputati dove è stato ritrovato un anello del valore di 30mila euro. La deputata della Lega Simonetta Matone, infatti, ha trovato nel bagno delle donne un anello d’oro con tre brillanti incastonati. “Se è vero, varrà 30 mila euro” afferma l’onorevole che, prima di consegnarlo al responsabile della sicurezza, ha chiesto ad alcune colleghe se l’anello appartenesse a loro. “Ho chiamato le colleghe Loizzo e Rossello, pensando fosse loro, perché sono sempre ingioiellate, ma mi hanno risposto di no” racconta ancora Matone. A quel punto, come detto, la deputata ha consegnato il gioiello al responsabile della sicurezza, facendo redigere un verbale: “I colleghi mi hanno detto che sono una pazza, che lo dovevo tenere, ma come facevo?”. Ora, aggiunge Matone scherzano “ci sarà la fila per reclamarlo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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