Giallo alla Camera, trovato un anello da 30mila euro nel bagno: “Ora tutti lo vorranno”

Giallo alla Camera dei Deputati dove è stato ritrovato un anello del valore di 30mila euro. La deputata della Lega Simonetta Matone, infatti, ha trovato nel bagno delle donne un anello d’oro con tre brillanti incastonati. “Se è vero, varrà 30 mila euro” afferma l’onorevole che, prima di consegnarlo al responsabile della sicurezza, ha chiesto ad alcune colleghe se l’anello appartenesse a loro. “Ho chiamato le colleghe Loizzo e Rossello, pensando fosse loro, perché sono sempre ingioiellate, ma mi hanno risposto di no” racconta ancora Matone. A quel punto, come detto, la deputata ha consegnato il gioiello al responsabile della sicurezza, facendo redigere un verbale: “I colleghi mi hanno detto che sono una pazza, che lo dovevo tenere, ma come facevo?”. Ora, aggiunge Matone scherzano “ci sarà la fila per reclamarlo”.