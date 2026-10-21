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Politica

Mario Draghi sulle proteste dei giovani: “Comandano gli anziani e nessuno li ascolta”

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Credit: AGF

Le parole dell'ex presidente della Bce: "I giovani percepiscano le dinamiche sociali come bloccate"

di Niccolò Di Francesco
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Mario Draghi dice la sua sulle proteste dei giovani che stanno caratterizzando gran parte d’Europa individuando, tra le motivazioni, una sorta di blocco delle aspettative. In un’intervista a Bloomberg, l’ex presidente della Bce ha dichiarato: “Non è affatto semplice spiegare queste rivolte in tre Paesi diversi; ognuno ha le proprie motivazioni specifiche. L’unico elemento che accomuna tutti e tre i casi è che, l’anno prossimo, si terranno elezioni di estrema importanza. Tuttavia, questa è solo la cornice. A mio avviso, la spiegazione più solida risiede nel blocco delle aspettative: i giovani hanno la sensazione che nessuno li ascolti“.

 

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L’ex presidente del Consiglio ha aggiunto: “I giovani percepiscano le dinamiche sociali come bloccate: fanno fatica a trovare un lavoro e si sentono impreparati di fronte a una società che sta vivendo una trasformazione tecnologica rapidissima”. Il ragionamento dell’ex premier parte da un’idea piuttosto semplice: “La maggior parte delle persone vuole crescita e giustizia sociale, o crescita con giustizia sociale. Per i giovani, la giustizia sociale significa giustizia fra generazioni. E quando non c’è crescita, diventa molto difficile mantenerla”. Draghi, quindi, analizza il momento che sta attraversando il Vecchio Continente: “Tutta l’Europa ha avuto e ha un problema di crescita, di crescita che manca”. Nonostante l’economia stia andando un po’ meglio, le condizioni restano quelle di “una società ricca, certamente, anziana e che non cresce”. Secondo Draghi, infatti, “quando non c’è crescita, a comandare sono quelli che occupano già le posizioni, gli anziani”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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