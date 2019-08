Inter Lecce diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

INTER LECCE DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Inter e Lecce, gara valida per la prima giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, lunedì 26 agosto 2019 alle ore 20,45.

INTER LECCE DIRETTA LIVE

Inter Lecce diretta live: pre partita

Oggi, lunedì 26 agosto 2019, Inter e Lecce scendono in campo a San Siro, ultima partita della prima giornata del campionato di Serie A 2019 2020. Partita che vedrà il ritorno di Antonio Conte nel campionato italiano dopo l’esperienza in Inghilterra. Come giocherà la sua Inter? TPI seguirà la sfida LIVE con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

Inter Lecce diretta live: le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Inter e Lecce? Di seguito gli undici che dovrebbero scendere in campo oggi dal primo minuto:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

All. Conte

Indisponibili: Godin

Squalificati:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Falco, Lapadula. All. Liverani

Indisponibili: Meccariello, Fiamozzi

Squalificati:

Inter Lecce diretta live: le parole di Conte

“Se noi dobbiamo ambire a un campionato importante, tutti i giocatori devono aumentare il loro livello. Se penso a ciò che so fare meglio, dico che è migliorare i calciatori”. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Lecce. “Non mi piace fare solo un nome, ma se vogliamo ambire a combattere per risultati importanti dico che tutti devono migliorare – ha proseguito -. Lo si può fare solo attraverso il lavoro. Abbiamo giocatori di prospettiva in rosa come Esposito, Pirola e Agoume. C’è un buon gruppo di giocatori, devono migliorare tutti se vogliamo ambire a qualcosa di importante. C’è grande disponibilità da parte loro e io sono contento di essere il loro allenatore”.

“Lukaku è arrivato carico di entusiasmo, è un ragazzo solare, che si è fatto ben volere sin da subito dal gruppo – le parole di Conte -. Si è messo totalmente a disposizione e questa è la cosa più bella. Sta lavorando duramente anche lui, è arrivato dopo un periodo in cui era ai margini allo United, quindi gli allenamenti non sono al 100 per cento. Ha grandi margini di miglioramento, ha un potenziale enorme, ha solo 26 anni. L’ho provato in coppia con Lautaro, con Politano e con Esposito: sono contento della sinergia che sta nascendo tra questi giocatori”.

Da un centravanti all’altro: “Icardi? Io ho grande rispetto nei confronti di tutti. Ciò che posso dire è che da parte mia non c’è nessuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera seria e non ci sono situazioni di disturbo. Sapete benissimo che linea è stata presa nei confronti del giocatore e ripeto, da parte mia non vedo nessuna turbativa”.

“Io penso che oltre al mercato sia importante riuscire a creare una base solida – ha aggiunto Conte -, una squadra che ha grande convinzione, che crede in quello che fa. Solo il tempo potrà dire se questo gap è diminuito. Juve e Napoli sono intervenute in maniera importante sul mercato facendo cose giuste per cercare di migliorare, così come abbiamo fatto noi. Ma non guardiamo le altre, concentriamoci su noi stessi e cerchiamo di dare il massimo. Il primo obiettivo è rendere orgogliosi i nostri tifosi della squadra. Se lo raggiungeremo sarà già importante”.

Inter Lecce diretta live: le parole di Liverani

“Noi non ci snatureremo in base al nostro avversario, l’obiettivo è quello di provare a mantenere sempre la nostra identità e di giocare il nostro calcio. Chiaramente, dico che difficilmente troveremo un’identità definitiva prima di dieci giornate di campionato. Ma intanto dobbiamo provare a fare punti importanti per la nostra salvezza. In partite come quella contro l’Inter a fare la differenza sono il coraggio, l’approccio e la personalità”. Così il tecnico del Lecce Fabio Liverani in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter.

“Sappiamo perfettamente che sarà un match di grande sacrificio e che soffriremo – ha aggiunto -, ma mi piacerebbe trasformare la nostra sofferenza in problemi da creare ai nostri avversari, magari attraverso qualche ripartenza veloce”.

Poi sulla formazione: “Mancosu è recuperato, così come Shakhov e Benzar. Fanno parte dei convocati, ma è normale che dopo essere stati un mese lontani dalla squadra non possono avere i novante minuti nelle gambe. Ora dovremo capire come iniziare la partita e come poi gestire questi giocatori. Cosa dirò ai miei ragazzi prima di entrare sul terreno di gioco? Di divertirsi e di godersi la serata, giocando sempre con grande attenzione. Si tratta di una partita importante e difficile, ma noi la dovremo affrontare con spensieratezza e coraggio”, ha concluso.

Inter Lecce diretta live: statistiche

Di seguito alcune statistiche (Opta) su Inter-Lecce:

Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, l’Inter è quella contro cui il Lecce ha perso in percentuale più partite: 77% di sconfitte, 23 su 30 incontri.

L’Inter ha vinto 14 delle 15 partite di Serie A giocate in casa contro il Lecce: completa un successo pugliese per 1-0 nel novembre del 2000.

L’Inter ha rimediato tre sconfitte nelle ultime otto partite d’esordio stagionale in Serie A (4V, 1N), di cui due KO nelle tre prime giornate più recenti.

È dal settembre 1992 che l’Inter è imbattuta alla prima giornata contro squadre neopromosse (da allora sette vittorie e due pareggi).

Il Lecce non ha mai vinto all’esordio stagionale in Serie A, con un bilancio di sei pareggi e nove sconfitte.

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha un precedente contro l’Inter in Serie A da allenatore: sconfitta esterna per 2-0 con il Genoa nell’agosto 2013, nella sua prima partita su una panchina nella massima serie.

Antonio Conte ha fatto il suo esordio da giocatore in Serie A proprio con la maglia del Lecce, nella stagione 1985/86 – l’attuale tecnico nerazzurro ha affrontato due volte i salentini in Serie A da allenatore, ottenendo un successo esterno e un pareggio interno (nel 2012, con la Juventus).

Inter Lecce diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

