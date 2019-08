Svizzera, precipita un aereo vicino al colle del Sempione, al confine con l’Italia: 3 morti

Svizzera, precipita un aereo a Colle Sempione, al confine con l’Italia: 3 morti

Durante la mattinata del 25 agosto è precipitato un aereo a Colle Sempione, in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con l’Italia. Il bilancio è di tre morti: un pilota e due passeggeri. Uno dei due passeggeri era un bambino piccolo di pochi mesi, morto sul colpo. Le vittime per il momento non sono ancora state identificate.

Si tratta di un Piper decollato da un aeroporto turistico del Vallese e diretto in Italia. Il velivolo si è schiantato al suolo e ha preso fuoco all’istante. Sulle cause dell’incidente per il momento non è possibile sapere molto, ma le autorità elvetiche hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un aereo è precipitato a Savona: morte due persone che erano a bordo