Oroscopo di oggi 24 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 24 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, sabato 24 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 24 agosto 2019

Cari Ariete, una bella Luna in Gemelli vi dona oggi la lungimiranza necessaria per guardare alle vostre prospettive future con un animo aperto e sereno. Nelle prossime ore riuscirete o quasi a trovare un punto di equilibrio che soddisfi le opposte “fazioni” in famiglia.

Saturno è la vostra “guida” trovandosi nel segno del Capricorno in aspetto molto positivo, specie se siete nati nella seconda decade. Cari Toro, il clima di concordia creatosi in famiglia vi consente di rimettervi in contatto con alcuni parenti lontani che avevate perso di vista. Soddisfacente la forma fisica.

Oroscopo di oggi 24 agosto 2019 | Gemelli

Si prospetta una giornata dinamica per i Gemelli. Il pianeta vostro governatore ideale, Mercurio, si trova in angolo tecnicamente benefico dal segno del Leone e vi aiuta a sollevare di impaccio alcuni parenti da questioni di carattere familiare.

Venere nel segno della Vergine, contribuisce a far innalzare il vostro livello di lucidità mentale, la forza di analisi razionale, la capacità di guardare ogni cosa da una prospettiva equilibrata.

I nati sotto il segno del Leone, oggi (24 agosto 2019), avranno Urano dal Toro ancora in angolo ostile. In compenso continuate ancora a ospitare Mercurio nel vostro segno, a sentirne gli effetti di forza di decisione e di “impulso a creare”, specie se appartenete alla seconda decade leonina.

Oroscopo di oggi 24 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, Plutone vi dona le coordinate giuste per sapervi muovere nella soluzione di una situazione familiare. Se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di settembre, il pianeta della grinta e della creatività, vi dona il coraggio per muovere le pedine fondamentali. È arrivato il momento di dare una svolta.

La vostra capacità di comprendere e di adattarvi via via alle svariate situazioni che il presente propone, vi permette di superare, con grande facilità alcune incomprensioni, sia pure di poco conto, che la vita familiare manifesta.

Gli Scorpione oggi godranno di un clima generale di benessere, di ricerca di bellezza fisica e materiale, ma anche mentale e spirituale. Scordata ogni tristezza, vi dedicate all’organizzazione dei piaceri i vostri più tipici. Ottime notizie dalla forma fisica.

Oroscopo di oggi 24 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, i pianeti vi promettono gratificazioni nel settore del gioco e dei piaceri. Mercurio appunto è ospitato nel segno del Leone a darvi una corroborante energia e una pimpante forma fisica da spendere nello sport.

Per i Capricorno si prospetta un sabato pieno di buone notizie. La vita familiare è quella che vi dona le soddisfazioni più gratificanti per voi in questa giornata di agosto e vi consente di ritrovare contatti con parenti che non vedevate da tempo, magari tramite lo strumento dei social media. Una forma fisica piuttosto buona vi è assicurata da Venere pianeta che transita nel segno amico della Vergine.

Estremamente positivo anche il sabato degli Acquario: Giove è in Sagittario, segno vostro amico sullo schema zodiacale, mentre la Luna è in congiunzione negli amici Gemelli. Entrambi i pianeti vi portano benessere, ottimismo e fortuna.

Sabato sereno – variabile per voi dei Pesci. È possibile che la vita relazionale e familiare sia oggi costellata da qualche piccolo contrattempo. Niente di grave, solo lievi intoppi che riuscirete a superare.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.