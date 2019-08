Conte verso le dimissioni, il premier in Aula al Senato per la crisi di governo

Conte e le dimissioni, premier al Senato per la crisi di governo

Giuseppe Conte verso le dimissioni dopo la crisi di governo scatenata da Matteo Salvini: oggi, martedì 20 agosto 2019, nel pomeriggio, alle ore 15, il premier è atteso in Aula al Senato (qui la diretta della giornata) per le sue comunicazioni dopo lo strappo della Lega dei giorni scorsi. Si tratta di ore decisive per le sorti dell’esecutivo gialloverde, ormai al capolinea dopo una spaccatura tra Carroccio e M5S che sembra insanabile, ma dell’intera legislatura, considerando l’ipotesi di accordo tra pentastellati e Pd che potrebbe dare vita a un nuovo governo, forse anche con il supporto di altri partiti. Qui tutte le principali informazioni sulla giornata.

Le incognite su Conte e le dimissioni

La giornata clou della crisi di governo M5S-Lega è ricca di incognite. Giuseppe Conte va al Senato dopo giorni di incertezza rispetto alla mozione di sfiducia che la Lega aveva prima annunciato inizialmente dopo lo strappo con gli alleati, ma poi mai confermata. Certamente il presidente del Consiglio ha preparato un intervento durissimo nei confronti di Matteo Salvini, artefice della rottura, come lasciano presagire anche i botta e risposta degli ultimi giorni sulla questione migranti. (qui tutte le date sulla crisi di governo e gli scenari)

La spaccatura all’interno del governo è stata generata da Salvini dopo il voto al Senato dello scorso 7 agosto sulle mozioni sulla Tav Torino-Lione. L’Aula in quella occasione si è espressa in maggioranza a favore della grande opera pubblica, ma hanno espresso parere contrario Leu e M5S. È stato il pretesto per arrivare alla divisione. “Qualcosa si è rotto”, sono state quel giorno le parole del leader della Lega nel corso di un comizio a Sabaudia.

Senza mozione di sfiducia, in teoria, Conte dovrebbe rimanere al suo posto ma c’è la possibilità che il Movimento 5 Stelle, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, presenti una risoluzione ricca di accuse a Salvini per formalizzare in qualche modo la spaccatura nella maggioranza di governo. Ma il premier potrebbe anche salire al Quirinale, subito dopo il suo intervento, per rassegnare le dimissioni.

La road map della crisi di governo

Le dimissioni di Conte dovrebbero aprire formalmente la crisi di governo M5S-Lega che nella sostanza è già iniziata da due settimane. Resta da vedere se il presidente del Consiglio dopo le dimissioni rifiuterà di occuparsi anche degli affari correnti o meno. La road map prevede le comunicazioni di Conte in Aula al Senato alle ore 15 di oggi, 20 agosto. Sulle comunicazioni del premier poi possono essere presentate delle risoluzioni, che sono di fatto degli atti di sfiducia al capo dell’esecutivo. Dopo le eventuali risoluzioni Conte potrebbe aspettare il voto o recarsi direttamente al Colle per dimettersi.

Domani, mercoledì 21 agosto, Conte è atteso anche alla Camera dei deputati per le sue comunicazioni, alle ore 11.30. Ma in caso di dimissioni già rassegnate il giorno prima, il dibattito di Montecitorio è destinato a saltare. Il Senato resta quindi il centro della crisi di governo.

Dopo le dimissioni di un presidente del Consiglio, il presidente della Repubblica ha il compito di gestire i tempi e le modalità della crisi. Sergio Mattarella potrebbe rimandare Conte alle Camere per chiedere la fiducia, o dire sì alle dimissioni del premier e far partire le consultazioni con le forze politiche presenti in Parlamento per la formazione di un nuovo esecutivo.

Mercoledì 21 agosto e giovedì 22 agosto sono i giorni in cui potrebbero iniziare le consultazioni al Quirinale.

Ma il 22 agosto è una data in calendario anche perché la Camera dovrebbe riunirsi per il taglio del numero dei parlamentari. In caso di dimissioni di Conte però il lavoro di Montecitorio si interromperà: non si procederà con il voto sulla riforma. Solo se il premier sarà ancora in carica si potrà lavorare.

Venerdì 23 agosto il presidente della Repubblica potrebbe già affidare un incarico di governo per la formazione di un nuovo esecutivo.

Lunedì 26 agosto il premier deve indicare il nome italiano per l’incarico di Commissario Ue.

Entro martedì 15 ottobre il governo deve trasmettere all’Ue il documento programmatico di bilancio, che illustra i provvedimenti della manovra finanziaria proposta.

Gli scenari della crisi di governo

L’ipotesi più probabile per la formazione di un nuovo governo dopo le dimissioni di Conte viene considerata quello di un esecutivo di larghe intese sostenuto da Pd, M5S, ma anche Leu e +Europa. Si tratterebbe di un’iniziativa di legislatura, che non avrebbe il semplice scopo di evitare il voto in autunno chiesto da Lega e Salvini per poi tornare alle urne in primavera.