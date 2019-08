Concorso Mibac 2019: Bonisoli annuncia la data di uscita del primo bando

Nel corso della giornata di ieri, giovedì 1 agosto 2019, il ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli ha dato comunicazione, tramite un post su Facebook, della data di uscita del bando di concorso Mibac 2019. Le nuove assunzioni per questo dicastero erano state annunciate dal sottosegretario Gianluca Vacca (M5s) sulla sua pagina Facebook lo scorso 30 maggio, quando il pentastellato aveva assicurato che “entro luglio” sarebbe stato pubblicato il primo dei due bandi previsti per il 2019.

“Sta per partire il più grande piano di assunzioni della storia del Ministero per i beni e le attività culturali. Era stata la mia priorità sin dai primi giorni del mio mandato e da subito mi sono adoperato per cercare le coperture economiche. Finalmente ce l’abbiamo fatta. Il primo bando prevede l’assunzione di 1052 vigilanti e sarà pubblicato il 9 agosto in #GazzettaUfficiale“, ha infatti riferito il ministro del governo Lega-M5s.

“A questo seguirà a breve – ha continuato a spiegare Bonisoli nel suo post – un bando del Ministero della Funzione Pubblica per un concorso unico che riguarda diverse amministrazioni, grazie al quale sarà possibile l’assunzione di 250 funzionari amministrativi per il Mibac. Ma non è finita. In autunno saranno pronti altri concorsi pubblici, in modo da coprire la totalità delle professioni che servono al lavoro quotidiano del Ministero, nella sede centrale e sul territorio, per arrivare ad un totale, complessivo, di circa 5400 nuove assunzioni (inclusi i bandi che stanno per partire)”.

L’annuncio è seguito alla conclusione dell’istruttoria sulle nuove assunzioni da parte della Commissione Interministeriale Ripam, quindi ora è tutto pronto per l’uscita dell’atteso bando, il primo che inaugurerà questa stagione di nuove assunzioni.

