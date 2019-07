Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 19 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, venerdì 19 luglio 2019:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Nuove assunzioni nel Comune di Milano: 350 posti disponibili, i dettagli

Il Comune di Milano è pronto per nuove assunzioni. Nel mese di giugno, infatti, era stato siglato un accordo tra l’amministrazione comunale e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu per il piano occupazionale 2019 che porterà ad un totale di 1.000 assunzioni di personale nel corso del 2019, ed ora sul sito di Palazzo Marino sono state rese note tutte le informazioni per avviare le procedure di selezione delle nuove unità di personale. Tali procedure hanno l’obiettivo di inserire:

123 istruttori direttivi dei servizi amministrativi (categoria D1)

9 istruttori direttivi dei servizi informativi (categoria D1)

11 istruttori dei servizi informativi (categoria C1)

11 istruttori direttivi dei servizi di biblioteca (categoria D1)

50 istruttori direttivi dei servizi economico finanziari (categoria D1)

Un totale, quindi, di 350 nuovi ingressi nell’amministrazione regionale. Non solo: a partire da oggi, 19 luglio, verranno aperte anche le selezioni per:

51 posti da esecutore dei servizi tecnici ai servizi funebri

17 posti da collaboratore dei servizi tecnici dei servizi funebri

1 posto da fabbro

6 posti per imbianchini/verniciatori

4 posti per falegnami

22 posti per muratori

2 posti da idraulici

12 posti nella protezione civile

11 posti da controllore del verde e manutenzioni

20 posti di tecnici per esigenze varie dell’Amministrazione

Per candidarsi c’è tempo fino al 30 agosto 2019 e, secondo quanto comunicato sempre da Palazzo Marino, le selezioni per tutti i profili si terranno nel Palalido di Milano.

Regione Lazio, al via il concorso per infermieri: bando in arrivo, per quanti posti?

Sono 3 le Asl della Regione Lazio in cui ci saranno nuove assunzioni di personale sanitario: si tratta di quelle di Latina, Viterbo e Frosinone. Il numero di posti messi a disposizione sarà 153, così ripartiti:

40 per la Asl di Latina

33 per la Asl di Frosinone

80 per la Asl di Viterbo

Le assunzioni a tempo indeterminato per infermieri e collaboratori sanitari verranno effettuate a seguito del formarsi di un’unica graduatoria regionale, motivo per cui ai candidati verrà richiesto di indicare, in fase di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, tutte e tre le sedi, specificando l’ordine di preferenza.

L’uscita del bando di concorso, che fornirà tutti i chiarimenti per quanto riguarda requisiti, prove e tempistiche per la trasmissione della propria candidatura, è ancora attesa in Gazzetta Ufficiale. I requisiti, comunque, saranno gli stessi generalmente richiesti per la partecipazione a una selezione pubblica che riguarda questi profili professionali; i candidati dovranno sicuramente essere in possesso del:

Diploma di Laurea in Infermieristica (afferente alla classe SNT/1 abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche

Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti

È inoltre richiesta l’iscrizione all’albo professionale oltre ai classici requisiti di partecipazione a un concorso pubblico (cittadinanza italiana, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici…).

Concorsi Regione Lazio 2019 per 355 posti: bando, requisiti e domanda di partecipazione

I bandi in uscita a luglio 2019