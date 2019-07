Battiti Live 2019, le anticipazioni del concerto di Brindisi in onda stasera, 17 luglio, su Italia 1: i cantanti e la scaletta

Dopo il grande esordio di settimana scorsa, anche questa sera – mercoledì 17 luglio 2019 – dalle 21.25 torna su Italia 1 Battiti Live, il concerto itinerante organizzato da RadioNorba: in questo articolo troverete tutte le anticipazioni del concerto.

Sono in tutto cinque le tappe di questa estate, mandate in onda tutte in differita. I concerti, infatti, si sono tenuti a Vieste il 30 giugno, a Brindisi il 7 luglio, a Trani il 14, a Gallipoli il 21 e a Bari il 28, con il gran finale. Quello andato in onda settimana scorsa era il primo appuntamento con Battiti Live, quello da Vieste. Il concerto di stasera, quindi, sarà quello registrato a Brindisi, in piazza Lenio Flacco, lo scorso 7 luglio.

Anche oggi, dunque, tutti i migliori cantanti italiani porteranno sul palco le hit del momento. Canzoni estive, leggere e divertenti, per ballare e cantare in tutta allegria celebrando l’estate.

Ecco tutte le anticipazioni del concerto di stasera di Battiti Live 2019.

Battiti Live anticipazioni | Stasera 17 luglio 2019

La seconda tappa del concerto itinerante di RadioNorba, che dal 2017 porta in giro per la Puglia gli autori dei più grandi tormentoni estivi, sarà condotta ancora una volta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, insieme per il terzo anno consecutivo.

Sotto al palco – in mezzo ai fan – ci sarà poi la giovanissima webstar (15 anni) Mariasole Pollio, che farà domande in diretta a tutti coloro che sono giunti in piazza a Brindisi per godersi la musica di Battiti Live. Sul palco, il corpo di ballo è guidato da Federica Posca. Tra i ballerini anche Bryan Ramirez di Amici di Maria De Filippi.

“Diciassette edizioni ma l’entusiasmo è lo stesso di sempre – ha dichiarato Marco Montrone, presidente di Radionorba e noi promuoveremo cinque stupende location, in grado di rappresentare al meglio il nostro bellissimo territorio e nelle quali siamo assolutamente certi di rincontrare il calore del pubblico che è parte integrante del nostro show”.

Battiti Live anticipazioni | Cantanti | Scaletta

Quali cantanti si esibiranno sul palco questa sera? Al concerto di Brindisi sono stati tantissimi gli artisti che si sono susseguiti a ritmo di musica. Eccoli:

Achille Lauro con “Rolls Royce” e “C’est la vie”

con “Rolls Royce” e “C’est la vie” Alberto Urso con “Solo”

con “Solo” J-Ax con “Ostia lido”

con “Ostia lido” Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con “Jambo” e “Amore e Capoeira”

con “Jambo” e “Amore e Capoeira” Clementino e Fabri Fibra con “Chi Vuol Essere Milionario”

e con “Chi Vuol Essere Milionario” Baby K con “Playa”

con “Playa” Chadia Rodriguez

Emma Muscat e Biondo con “Avec moi”

con “Avec moi” Aiello con “Arsenico”

con “Arsenico” Tiromancino con “Vento del sud”

con “Vento del sud” Tormento

Luca Carboni

Anna Tatangelo con “Tutto ciò che serve”

con “Tutto ciò che serve” Gabry Ponte con un remix

Gabry Ponte, che si esibisce per ultimo, è un ospite fisso di tutte e cinque le tappe del Battiti Live 2019 di RadioNorba. Il celeberrimo dj, infatti, farà ballare e divertire tutti i presenti con i suoi remix dei brani del momento. Appuntamento a questa sera, 17 luglio, su Italia 1.

Battiti Live anticipazioni | Dove vedere il concerto in streaming

Oltre che su Italia 1, il concerto di stasera di RadioNorba sarà disponibile anche in streaming. Per potervelo godere, vi basta connettervi su Mediaset Play, il sito di streaming del Biscione, disponibile anche come app per smartphone e tablet.

La registrazione è completamente gratuita. Con Mediaset Play, potrete vedere la diretta streaming di tutti i canali Mediaset, compreso Italia 1. Dalle 21.15, quindi, sulla piattaforma potrete vedere anche Battiti Live 2019.

