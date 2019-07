Sirenetta nera polemiche – Una delle polemiche che ha tenuto banco sui social network negli ultimi giorni è stata la scelta dell’attrice per il remake della Sirenetta. A interpretare Ariel sarà la 19enne afroamericana Halle Bailey.

Una decisione che ha riscosso molte critiche in quanto il personaggio della Disney, in origine, nasce con i capelli rossi e la carnagione chiara. Addirittura era scattata online una petizione per chiedere la sostituzione della Bailey con un’altra attrice.

Sulle pagine Instagram e Twitter della rete televisiva Freeform, di proprietà di ABC Family Worldwide Inc., una divisione della The Walt Disney Company, non si è fatta attendere la risposta del colosso dell’entertainment: “Sì. L’autore originale de La Sirenetta era danese. Ariel… è una sirena.

Vive in un regno sottomarino in acque internazionali e può nuotare dove le pare (anche se questo spesso fa arrabbiare re Tritone). Ma per favorire il dibattito, diciamo che Ariel è danese.

Le sirene danesi possono essere nere perché le persone danesi possono essere nere. Ariel può sbucare in superficie in qualunque momento insieme all’amico gabbiano Scuttle e al granchio giamaicano Sebastian (scusa, Flounder!).

I neri danesi, e quindi anche le sirene, possono geneticamente (!!!) avere anche i capelli rossi. Ma, spoiler alert – ed è il punto principale – il personaggio di Ariel è fittizio. Se dopo tutto quello che è stato detto e fatto non riesci ancora ad accettare l’idea che scegliere l’incredibile, sensazionale e talentuosa Halle Bailey sia stata un’ottima intuizione al casting perché ‘non è come quella del cartone’, oh be’, ho una notizia per te… su di te”.

