Mediterranea veliero Alex Lampedusa | Il veliero Alex di Mediterranea con a bordo 41 migranti ha forza il blocco navale imposto dalle autorità italiane e si è diretto verso il porto di Lampedusa.

“Di fronte a intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo # ALEX ha dichiarato lo “stato di necessità” e sta dirigendo verso il porto di # Lampedusa unico possibile porto sicuro di sbarco” ha scritto lo staff della Ong umanitaria in un Tweet.

ore 19.00 – La ong ha chiesto di avere un medico a bordo per controllare la situazione sanitaria- Dopo la richiesta è salita a bordo una dottoressa della Asp che sta visitando i migranti che si trovano da due giorni sul ponte del veliero. L’imbarcazione dovrebbe essere spostata dalla banchina al molo Favaloro per consentire alle persone a bordo di utilizzare i bagni del porto.

ore 18.15 – “Siamo in una situazione surreale. Ci sono persone che rischiano di svenire e che devono andare in bagno, i nostri servizi igienici sono inservibili e nessuno ci dice cosa fare. Questo è un sequestro di persona, non è più uno Stato di diritto. Devono farci sbarcare”. Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans.

ore 18.00 – Salvini interviene sul caso. “Al Decreto Sicurezza Bis la Lega presenterà emendamenti per aumentare le multe fino al milione di euro e rendere più semplici sequestri dei mezzi”, ha detto il ministro dell’Interno.

ore 17.10 – L’imbarcazione ha raggiunto il porto di Lampedusa.

L’arrivo della nave è stato accolto da un applauso di alcune persone riunite sulla banchina del porto.

ore 17.20 – I 41 migranti a bordo non sono ancora sbarcati

Il veliero ha preso la decisione di dirigersi a Lampedusa, e ha impiegato circa due ore di navigazione dal punto in cui si trovava.

“Dopo lunghissime ore di attesa e di estenuanti comunicazioni con le autorità maltesi e italiane siamo costretti a prendere atto che ė impossibile recarci a Malta come richiesto per gravi ragioni di sicurezza delle persone a bordo e dell’equipaggio”, ha fatto sapere la Ong umanitaria in un comunicato stampa diffuso la mattina del 6 luglio 2019.

Veliero Alex di Mediterranea fa rotta verso Lampedusa | Le trattative durante la notte

La decisione arriva dopo una notte trascorsa fuori dalle acque nazionali di fronte a Lampedusa, in cui volontari di Mediterranea hanno chiesto ai centri di coordinamento dei soccorsi di Malta e dell’Italia approvvigionamenti di acqua e carburante, che però non sono stati forniti in modo adeguato.

Con il livello di gasolio disponibile l’imbarcazione non sarebbe stata capace infatti di raggiungere il porto di La Valletta, che le era stata assegnata in seguito a una serie di contatti tra il governo italiano e quello di Malta. Inoltre, lo staff di 11 persone del veliero che trasporta 41 migranti, aveva fatto sapere di aver esaurito le scorte di acqua dolce per i bagni, che erano fuori servizio.

Dopo pochi minuti dal contatto con il centro di coordinamento italiano, è arrivata da Lampedusa una pilotina con 400 bottiglie da due litri di acqua.

Ma l’acqua che mancava, come avevano comunicato i membri dell’equipaggio, era quella per i sistemi sanitari. Che dopo tre giorni erano fuori servizi.

La Ong Mediterranea ha deciso di forzare il blocco anche perché, sempre durante la notte, aveva appreso da alcune fonti autorevoli che il Governo italiano e maltese avevano stretto un accordo finalizzato al sequestro dell’imbarcazione Alex e all’arresto di tutto l’equipaggio.

In un audio esclusivo ottenuto da TPI la sera del 5 luglio, la guardia Costiera di Malta aveva negato alla nave della Ong Open Arms di recuperare i migranti a bordo del veliero Alex e di accompagnarli nel porto di Malta, “per questioni politiche”, si ascolta nell’audio.

Mediterranea veliero Alex Lampedusa | Il salvataggio

La nave Alex ha salvato 54 migranti, tra cui 11 donne e 4 bambini, che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà al largo della Libia, durante la notte di giovedì 4 luglio.

Subito dopo il salvataggio, la Ong ha chiesto un porto sicuro dove poter sbarcare.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha intimato alla nave di dirigersi a Tunisi, il porto più vicino all’imbarcazione al momento del salvataggio.

Sono iniziate così le trattative con il governo di Malta, che si era detta disponibile ad accettare l’approdo delle 54 persone salvate a patto che l’Italia, in cambio, avesse accolto 55 migranti che si trovavano sull’isola. A seguito dei contatti tra i governi maltese e italiano era stato deciso che Malta avrebbe trasferito i migranti a bordo di una nave delle forze armate di Malta per raggiungere l’isola

Nel frattempo, 13 persone erano state evacuate e fatte sbarcare a Lampedusa per via delle condizioni di salute in cui vertevano: un minore, due donne gravide, una donna malata con sorella e figlia e due famiglie di 4 e 3 persone.

