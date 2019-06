UNA COPPIA MODELLO CAST – Venerdì 28 giugno 2019 va in onda una replica di Una coppia modello, il quinto film della prima stagione di Purché finisca bene, una raccolta di film (intesi come episodi singolari) andata in onda dal 2014.

La terza stagione è arrivata sulla Rai proprio nel 2019 ma, in vista del palinsesto estivo, il pubblico potrà rispolverare la memoria con la replica di Una coppia modello.

Tutto quello che c’è da sapere su Una coppia modello

Di cosa parla il film? Enzo e Adriano stanno divorziando dalle loro mogli. Il primo è stato tradito, il secondo ha tradito. I due si ritrovano insieme allo stesso bar e si raccontano le proprie disgrazie finendo poi col vivere insieme, perché Adriano è stato cacciato di casa. Ma i due amici hanno un piano: riconquistare le proprie mogli usufruendo dell’aiuto reciproco.

Ma chi fa parte del cast di Una coppia modello? Chi interpreta chi?

Una coppia modello cast | Attori e personaggi

Partiamo dai due sventurati mariti. Enzo è un uomo gentile e sognatore che vorrebbe risvegliare l’amore di sua moglie, che invece l’ha tradito. A interpretarlo è Daniele Peci, conosciuto per ave recitato in alcuni prodotti per la tv come Il bello delle donne; l’abbiamo visto anche nel film Mine vaganti.

Adriano invece è interpretato da Sergio Assisi, conosciuto per film come L’amico ritrovato e Sogno di una notte di mezza estate.

La trama di Una coppia modello

Chiara Ricci invece interpreta Ada, la moglie di Enzo. La Ricci ha recitato in diverse serie televisive italiane come L’allieva, Che Dio ci aiuti, Squadra antimafia – Palermo oggi e Rex.

Bianca Guaccero invece interpreta Valeria, la moglie sconsolata di Adriano. La Guaccero ha recitato in Capri, Mia Madre e Sotto copertura.

Simona Marchi invece interpreta Orietta, la mamma di Enzo turbata dal fatto che suo figlio dopo il divorzio stia vivendo con un altro uomo. Al cast di Una coppia modello si aggiungono poi Daniela Scarlatti e Riccardo Alemanni.

Una coppia modello va in onda venerdì 28 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming Una coppia modello