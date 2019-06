Oroscopo Paolo Fox segni fortunati luglio 2019 | Amore | Lavoro | Grafici | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI LUGLIO 2019 – L’estate è ormai entrata nel vivo. L’arrivo di luglio significa caldo, passione e amore. Molti iniziano in questo mese le proprie vacanze: un’occasione per cambiare aria, viaggiare e conoscere nuove persone. L’estate infatti è come un anno nell’anno, in cui stacchiamo dalle abitudini solite per goderci un po’ di meritato relax. Non fa certo male, allora, dare un’occhiata all’oroscopo. Cosa prevedono le stelle per il mese di luglio 2019? Nessuno meglio di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, può rispondere a questa domanda.

Come ogni mese, anche a luglio 2019 Paolo Fox nel suo oroscopo ha preso in considerazione tre parametri per valutare come sarà questo anno per tutti i segni dello Zodiaco: lavoro, fortuna e amore.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019 DI TPI

Ma quali sono i segni più fortunati di luglio secondo Paolo Fox? Anche chi è scettico non disdegna di dare un’occhiata alle stelle. Ecco allora le previsioni dell’oroscopo Fox per il mese di luglio 2019.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Secondo Paolo Fox tra i segni più fortunati di luglio 2019 c’è sicuramente l’Ariete: avete vissuto due mesi, maggio e giugno, veramente indimenticabili in amore. Ora vivete una leggerissima flessione, magari una piccola flessione, ma in generale rimanete tra i segni al top di questa estate. In crescita anche il lavoro e la fortuna.

Bene anche in questo mese di luglio secondo l’oroscopo di Paolo Fox il Leone, d’altronde il guru degli astrologi vi ha sempre considerato tra i segni migliori di tutto il 2019. Amici della Vergine, per voi si prevede un’estate da autentici protagonisti. In grande crescita sia l’amore, il lavoro e la fortuna: se siete in cerca di nuove collaborazioni ed esperienze o se avete dei progetti da portare avanti, è il momento di farvi avanti.

I GRAFICI DI PAOLO FOX

Per i Pesci è il momento finalmente di rialzare la testa dopo un periodo complicato. Attenzione perché tra agosto e settembre tornerete a vivere una flessione in negativo. Tra i segni fortunati anche i Gemelli: avete messo la quarta e si vede, ma il meglio per il vostro segno arriverà ad agosto.

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU PAOLO FOX

Non male anche l’oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia: i momenti migliori arriveranno però tra settembre e ottobre.

Per gli altri segni dell’oroscopo sarà in generale un mese di transizione, con una serie di inevitabili alti e bassi. Tra quelli che vivranno un mese di luglio 2019 non proprio esaltante, secondo le previsioni del guru degli astrologi, citiamo il Sagittario. Per voi una evidente flessione a livello lavorativo, ma anche la fortuna ne risentirà.

In calo anche l’Acquario: in generale non sarà per voi un’estate indimenticabile, ma rialzerete la testa a partire da settembre. Un luglio difficile anche per il Toro: d’altronde per tutti esiste un periodo di down in un anno che in generale vi vede tra i protagonisti.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO 2019 DI TPI

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE