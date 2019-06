Sea Watch diretta | Sea Watch news | Sea Watch Salvini | Carola Rackete

Sea Watch diretta | La Sea Watch 3 ha forzato il blocco ed è ferma davanti al porto di Lampedusa. Sarà consentito attraccare? Cosa succederà dopo? Quali saranno le conseguenze per la capitana Carola Rackete? Sono le domande che si rincorrono in queste ore.

Nella giornata di ieri, 26 giugno, ha lasciato le acque internazionali per entrare in quelle italiane. Da allora è rimasta ferma in stallo davanti al porto di Lampedusa. Ed è ancora lì che si trova.

Qui tutti gli ultimi aggiornamenti in tempo reale:

12.15 | Bartolo (Pd), il medico di Lampedusa: “Un panino e un bicchiere d’acqua non bastano a rimettere in sesto un fisico debilitato. “Per fisico intendo quell’insieme complesso e indivisibile di corpo e psiche”, ha detto il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, chiedendo che i 42 migranti a bordo della Sea Watch siano portati a terra, “perché lo stato di necessità, di cui ha parlato la comandante della nave, è tutt’altro che rientrato”.

12.00 | Eurodeputati Pd ad Avramopoulos: “L’Ue intervenga. Basta disperati soli in mezzo al mare”. Gli eurodeputati Pd hanno lanciato un appello al commissario al Commissario europeo alle Migrazioni Dimitris Avramopoulos. “L’Unione europea ha il dovere di intervenire con tutti gli strumenti a propria disposizione al fine di poter sbloccare questa situazione di stallo, e consentire lo sbarco dei migranti in un porto sicuro. Gli Stati Membri facciano la propria parte e trovino una soluzione concreta a questa situazione, assumendosi così le proprie responsabilità nel pieno rispetto del principio di solidarietà sancito dall’articolo 80 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue”.

11.45 | Centinaio: “Salvini è fin troppo democratico”. “Andiamo avanti con quello che sta dicendo Salvini”, ha detto il ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio. “Si va avanti per la strada che abbiamo intrapreso. Il Ministro dell’Interno è fin troppo democratico, non sta violando niente. Se fosse stato per me l’avrei presa con una corda e l’avrei ritirata in acque internazionali perché lì deve andare. Non deve stare in acque italiane”.

11.00 | Sea Watch: “Non possiamo aspettare oltre”. La ong pubblica un video per lanciare un appello e dice che la disperazione delle persone non è qualcosa con cui giocare:

Good Morning #EU. Yesterday, we drove into territorial waters of #Italy out of necessity. We already had the coast guard and the customs on board. We waited one night. We cannot wait another. Desperation of people in need is nothing to gamble with. https://t.co/iy4JeDhXiH — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 27, 2019

10.40 | Le due strade per sbloccare la situazione di stallo. Al momento, né Guardia Costiera né Guardia di Finanza hanno ricevuto indicazioni perché la situazione possa sbloccarsi rapidamente. Le soluzioni possibili sono al momento due: quella prospettata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, un accordo ‘diplomatico’ con l’Ue per la ridistribuzione dei 42 migranti che coinvolga Olanda e Germania, o un provvedimento di sequestro della polizia giudiziaria o dell’autorità giudiziaria che consentirebbe di far arrivare l’imbarcazione in porto e far scendere i migranti. Qui i dettagli.

10.10 | Moavero: “Situazione dolorosa”. Anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha commentato la vicenda. “È una situazione dolorosa, è inutile nasconderselo. È una situazione che nessuno vorrebbe trovarsi davanti, rispetto alla quale però, vorrei ricordarlo ancora una volta, nei giorni scorsi dalla stessa nave sono stati fatti sbarcare nel nostro territorio le persone che avevano maggiormente bisogno di assistenza umanitaria. E questo è un punto fondamentale: non si può continuare a lasciare nelle mani dei trafficanti di esseri umani persone che hanno diritto a trovare rifugio in quanto fuggono situazioni difficili e persone che emigrano alla ricerca di un futuro migliore per motivi economici”.

ore 9.35 | Salvini: “Se la nave verrà sequestrata e l’equipaggio arrestato non potrò che essere contento”. È chiaro che una nave di una Ong tedesca con bandiera olandese, che raccoglie immigrati in acque libiche e non va in Tunisia, né a Malta, ma tira dritto verso l’Italia, disobbedendo alla Guardia di Finanza, al Governo, alla Marina Militare, a tutti, lo fa per motivi di battaglia politica. Chi forza un posto di blocco in macchina, viene fermato. Spero che in queste ore ci sarà un giudice ad affermare che all’interno di quella nave ci sono dei fuorilegge, prima fra tutti la comandante. Se la nave verrà sequestrata e l’equipaggio arrestato non potrò che essere contento”

ore 8:16 | Salvini twitta: “Sea Watch ha fatto la sua battaglia politica sulla pelle di 42 persone”. In 15 giorni sarebbero arrivati in Olanda due volte. Hanno rifiutato i porti sicuri più vicini. Ong aiutano trafficanti di esseri umani. Non assecondo chi aiuta gli scafisti che con i soldi degli immigrati poi si comprano armi e droga. Non permetto che siano Ong straniere a dettare le leggi sui confini nazionali di un Paese come l’Italia”. Salvini ha detto che i migranti a bordo della Sea Watch “non sono naufraghi, si tratta di viaggi organizzati dalla mafia dei trafficanti di esseri umani”.

Sea Watch diretta | Cos’è successo finora: un riassunto della vicenda

La nave aveva soccorso 53 migranti a largo della Libia lo scorso 12 giugno. Dopo alcuni sbarchi, a bordo erano rimaste 42 persone, le stesse che ancora si trovano a bordo. Da allora la nave ha vagato nel Mediterraneo, in acque internazionali, in attesa dell’ok allo sbarco, che non è arrivato. È stato per questo motivo che la capitana Rackete ha deciso di forzare il blocco.

“Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”, ha detto la capitana. In base al decreto sicurezza-bis, chi soccorre migranti rischia una multa fino a 50mila euro e il sequestro dell’imbarcazione.

Duro il commento di Salvini all’apprendere la notizia della forzatura del blocco. Il ministro dell’Interno ha fatto sapere di essere pronto a impedire con tutte le sue forze lo sbarco delle persone della Sea Watch.

Nella giornata del 25 giugno era stato respinto il ricorso presentato alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per chiedere al governo italiano di consentire lo sbarco delle persone a bordo.

Non è tardato ad arrivare un commento del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Anche la Corte Europea di Strasburgo – ha dichiarato il leader della Lega – conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna”

Sea Watch diretta | Raccolta fonti Sea Watch

Intanto molti cittadini italiani si sono mobilitati per raccogliere i fondi necessari a coprire eventuali multe che una volta che questa storia si sarà conclusa, e le 42 vite umane saranno in salvo, potranno essere comminate. In rete circolano anche false raccolte fondi provenienti da pagine fake.

Il video dell’arrivo di Sea Watch a largo di Lampedusa:

