Abbonamento palestra unico Europa | Palestre Roma | Palestre Milano | Palestre Torino

Abbonamento palestra unico Europa | Arriva un abbonamento unico per fare sport in tutta Europa. Si chiama Urban Sports Club ed è valida in oltre 50 città, per un totale di 5mila strutture sportive in Europa.

Fitness, arrampicata, yoga, nuoto, calcio, e tantissime altre discipline che possono essere praticate all’interno del network.

La tessera è digitale, tramite app, ed è articolata su quattro abbonamenti: small, medium, large ed extralarge.

L’abbonamento small consente 4 accessi al mese a 29 euro. Il medium invece, comprende accessi illimitati per soli 59 euro mensili. Large ha accessi illimitati e un massaggio di 30 minuti e elettrostimolazione muscolare, per una cifra di 99 euro. E infine Extralarge, al prezzo di 129 euro mensili, con accessi illimitati, 2 massaggi e 8 elettrostimolazioni.

Gli abbonamenti possono essere sospesi o cancellati con un mese di preavviso. Il vantaggio è la totale flessibilità della città, della disciplina e della struttura che si vogliono scegliere, di volta in volta.

L’Italia è uno dei paesi in cui Urban Sports Club è attivo. Roma, Milano e Torino sono le città interessate.

All’estero le strutture presenti sono in Francia, Portogallo, Spagna e Germania.

La app è nata in Germania nel 2012, e lì gli utenti possono scegliere tra ben 46 città.

Si tratta di una app comodissima per chi viaggia spesso, ma anche per chi vuole provare diversi sport con un unico abbonamento.

Ogni struttura che fa parte del network ha un espositore con un QR code, e ogni utente consente di accedere scansionando la propria tessera digitale con lo smartphone.